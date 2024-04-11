Дмитрий Сычев: «Если бы 2Drots распались, с кайфом перешел бы в «Амкал»

Теги Сослан Гатагов Анатолий Катрич Амкал Герман Эль Класико Федор Маслов 2Drots Евгений Спиряков Карат Дмитрий Сычев Медиафутбол

Дмитрий Сычев заявил, что присоединился бы к «Амкалу», если бы 2Drots распались.

«Если бы 2Drots распались, перешел бы я в «Амкал»? С кайфом. Здесь: Федос, Карат, Катрич, Спиряков. Тут очень хорошие ребята, с которыми я играл.

Мне импонирует Герман, Сослан. Есть те, конечно, кто вызывает негатив, но перешел бы с кайфом в «Амкал».

Вызывает негатив Маврин или Сибскана? Маврин, клянусь, мне очень нравится. Сибыч тоже вроде прикольный», – заявил голкипер 2Drots.

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