Дмитрий Сычев: «Если бы 2Drots распались, с кайфом перешел бы в «Амкал»

Дмитрий Сычев заявил, что присоединился бы к «Амкалу», если бы 2Drots распались.

«Если бы 2Drots распались, перешел бы я в «Амкал»? С кайфом. Здесь: Федос, Карат, Катрич, Спиряков. Тут очень хорошие ребята, с которыми я играл.

Мне импонирует Герман, Сослан. Есть те, конечно, кто вызывает негатив, но перешел бы с кайфом в «Амкал».

Вызывает негатив Маврин или Сибскана? Маврин, клянусь, мне очень нравится. Сибыч тоже вроде прикольный», – заявил голкипер 2Drots.