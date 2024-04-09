Фил Воронин о том, почему ФК «Банка» не заявился в МФЛ-5: «Сильно не совпали по времени. Надо было все быстро решить»

Фил Воронин объяснил, почему ФК «Банка» не участвует в пятом сезоне Winline МФЛ.

«Почему «Банка» не заявилась вне конкурса в МФЛ? Мне кажется, что мы по времени не совпали сильно. Это надо было все быстро решить.

Коля Осипов говорит, что он был готов, но я от него такого не слышал. Не было диалога: «Да, давай» – «Нет, мы не готовы».

Диалог был чуть другой. Я ему говорил в прикол: «Коль, нужна тебе сборная Сан-Марино в лиге?» Он отшучивался: «Так у меня уже «Амкал» есть», – рассказал защитник «Амкала».

ФК «Банка» – проект «Амкала», в котором играют медийные игроки.