Команды РПЛ сыграют в Московском Кубке Селебрити. Это медиафутбольный турнир Германа Эль Класико

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

В следующем розыгрыше МКС примут участие команды Мир РПЛ.

«Хотите инсайд про МКС? Ну, погнали. В новом сезоне мы исполняем влажные мечты всех медиакоманд…

Помимо «медиа» в турнире сыграют коллективы из РПЛ!» – написал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».

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1 комментарий
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Понимаю зачем это медиафутболу, совсем не понимаю зачем это профессионалам
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