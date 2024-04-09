Команды РПЛ сыграют в Московском Кубке Селебрити. Это медиафутбольный турнир Германа Эль Класико

В следующем розыгрыше МКС примут участие команды Мир РПЛ.

«Хотите инсайд про МКС? Ну, погнали. В новом сезоне мы исполняем влажные мечты всех медиакоманд…

Помимо «медиа» в турнире сыграют коллективы из РПЛ!» – написал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».