Команды РПЛ сыграют в Московском Кубке Селебрити. Это медиафутбольный турнир Германа Эль Класико
В следующем розыгрыше МКС примут участие команды Мир РПЛ.
«Хотите инсайд про МКС? Ну, погнали. В новом сезоне мы исполняем влажные мечты всех медиакоманд…
Помимо «медиа» в турнире сыграют коллективы из РПЛ!» – написал президент «Амкала» Герман Эль Класико.
Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.
МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».