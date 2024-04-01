Юрий Апонасенко: «Надеюсь, что за четыре сезона МФЛ никто из судей не брал деньги. Все решающие матчи были проведены практически идеально»

Юрий Апонасенко высказался о том, были ли взятки судьям Winline Медиалиги.

«С первого сезона я категоричен к этой посторонней теме. Когда были стыки перед МФЛ-4, я пережил атаку. Несколько команд предлагали большие суммы.

Мне сказали, я тут же позвонил Кортаве. Одному судье перевели деньги после игры, он вернул их обратно. Это не команды предлагали, появляются какие-то люди. Один человек мог за три команды просить. Наверное, он связующий.

Про этого человека я сразу сказал Осипову и Кортаве, что он лезет к нам и пытается манипулировать. Я не могу назвать этого человека. Лично мне предлагали работать не по конкретному матчу, а чтобы я весь сезон был лояльным к команде. Про суммы даже речь не зашла, мне это не интересно. Я дорожу своим именем, для меня это неприемлемо.

Я надеюсь, что никто из судей за все четыре сезона никогда не брал деньги с команд, потому что все решающие матчи были проведены практически идеально. Допускаю ли я, что в каком-то из матчей кто-то из судей действительно был ангажирован какой-то суммой? Конечно, такие мысли были. Не буду называть матч. Если бы в истории с отстранением Зобова была финансовая история, то он бы больше вообще не работал», – заявил глава судейского корпуса МФЛ.