Юрий Апонасенко: «Надеюсь, что за четыре сезона МФЛ никто из судей не брал деньги. Все решающие матчи были проведены практически идеально»

Теги судьи Дмитрий Кортава Юрий Апонасенко деньги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Юрий Апонасенко высказался о том, были ли взятки судьям Winline Медиалиги.

«С первого сезона я категоричен к этой посторонней теме. Когда были стыки перед МФЛ-4, я пережил атаку. Несколько команд предлагали большие суммы.

Мне сказали, я тут же позвонил Кортаве. Одному судье перевели деньги после игры, он вернул их обратно. Это не команды предлагали, появляются какие-то люди. Один человек мог за три команды просить. Наверное, он связующий.

Про этого человека я сразу сказал Осипову и Кортаве, что он лезет к нам и пытается манипулировать. Я не могу назвать этого человека. Лично мне предлагали работать не по конкретному матчу, а чтобы я весь сезон был лояльным к команде. Про суммы даже речь не зашла, мне это не интересно. Я дорожу своим именем, для меня это неприемлемо.

Я надеюсь, что никто из судей за все четыре сезона никогда не брал деньги с команд, потому что все решающие матчи были проведены практически идеально. Допускаю ли я, что в каком-то из матчей кто-то из судей действительно был ангажирован какой-то суммой? Конечно, такие мысли были. Не буду называть матч. Если бы в истории с отстранением Зобова была финансовая история, то он бы больше вообще не работал», – заявил глава судейского корпуса МФЛ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий