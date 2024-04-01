«Чертаново Медиа» может заявить Глушенкова на стыковой матч за попадание в пятый сезон Winline Медиалиги

Максим Глушенков может сыграть за «Чертаново Медиа» в стыках МФЛ-5.

В клубном телеграм-канале опубликовали переписку с футболистом.

Николай Ларин: «Макс, привет! Ну что там по «Коням»?»

Максим Глушенков: «Юрич, привет! Да, переговорил с руководством. Они не против, заявляйте».

Хавбек «Локомотива» является воспитанником академии «Чертаново».

«Чертаново Медиа» сыграет против ФК «Кони» в стыковом матче за участие в пятом сезоне 6 апреля в Москве на стадионе «Москвич». Начало – в 21:00 (мск).

«Рома» сыграет с Rocket Team на «Москвиче» за выход в Медиалигу, Bamovets – с «Тандемом»