«Чертаново Медиа» может заявить Глушенкова на стыковой матч за попадание в пятый сезон Winline Медиалиги
Максим Глушенков может сыграть за «Чертаново Медиа» в стыках МФЛ-5.
В клубном телеграм-канале опубликовали переписку с футболистом.
Николай Ларин: «Макс, привет! Ну что там по «Коням»?»
Максим Глушенков: «Юрич, привет! Да, переговорил с руководством. Они не против, заявляйте».
Хавбек «Локомотива» является воспитанником академии «Чертаново».
«Чертаново Медиа» сыграет против ФК «Кони» в стыковом матче за участие в пятом сезоне Winline Медиалиги 6 апреля в Москве на стадионе «Москвич». Начало – в 21:00 (мск).
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