«Видели, что эта волосатая недоделка, президент 2Drots творит?» Радимов высмеял турнир в Казахстане

Владислав Радимов высказался о турнире 1XBET Media Football League.

«Иногда лучше не дотягивать в уровне мастерства. Хорошо, что нас туда не взяли, потому что играть в каком-то ангаре без света – так себе удовольствие. В ангарах еще наиграемся.

И это после того, что они говорили: «На «Газпром Арене» нам не понравится, мы не поедем». Видели, что эта волосатая недоделка, президент 2Drots творит? Говорит, что поедут без света в ангаре играть», – заявил главный тренер «Чисто Питер».

Радимов – Некиту 2Drots: «Ты заставляешь игроков бегать при пустых трибунах в ангаре без света. Это лучше Питера? Спасти турнир можно, если ты споешь «Красную помаду»