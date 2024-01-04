«Давид Луиз извинился, а через 2 недели футболками поменялись». Дядюн вспомнил, как бразилец ударил его локтем

Владимир Дядюн рассказал, как поменялся футболками с Давидом Луизом после матча.

«Рубин», за который тогда играл форвард, встречался с «Челси» Луиза в Лиге Европы в 2013 году.

– Чьи-то футболки от звезд хранишь?

– Да я же вообще не менялся ни с кем. Хотя играли с «Челси», « », « », « ». Кажется, поменялся только с . И то, только из-за истории с ним.

– Что за история?

– Я заслужил место в основном составе на матч с « ». Выходим на « », кайф! Идет подача в штрафную, а я же всегда до последнего играл на характере. В общем, тянусь за мячом, Чех играет на выходе, а Давид Луиз тихонечко мне локоточком – бах. Я падаю, кровь хлещет, сотрясение. Меня поменяли после первого тайма.

После матча (мы его проиграли) меня вызывают, расстроенного, из раздевалки: мол, тебя там кто-то из «Челси» ждет. Выхожу – стоит Давид Луиз, он извинился, мы нормально пообщались.

Когда через две недели пересеклись на поле, он обрадовался: «Ого, порубимся!» И после матча, как старые знакомые, футболками поменялись. Вот одно из исключений, а так я футболками почему-то не менялся, мало что осталось с тех времен, – отметил нападающий « ».