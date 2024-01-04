«Давид Луиз извинился, а через 2 недели футболками поменялись». Дядюн вспомнил, как бразилец ударил его локтем

Теги Рубин Челси Стэмфорд Бридж Давид Луиз премьер-лига Россия премьер-лига Англия Владимир Дядюн Лига Европы Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владимир Дядюн рассказал, как поменялся футболками с Давидом Луизом после матча.

«Рубин», за который тогда играл форвард, встречался с «Челси» Луиза в Лиге Европы в 2013 году.

– Чьи-то футболки от звезд хранишь?

– Да я же вообще не менялся ни с кем. Хотя играли с «Челси», «Интером», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом». Кажется, поменялся только с Давидом Луизом. И то, только из-за истории с ним.

– Что за история?

– Я заслужил место в основном составе на матч с «Челси». Выходим на «Стэмфорд Бридж», кайф! Идет подача в штрафную, а я же всегда до последнего играл на характере. В общем, тянусь за мячом, Чех играет на выходе, а Давид Луиз тихонечко мне локоточком – бах. Я падаю, кровь хлещет, сотрясение. Меня поменяли после первого тайма.

После матча (мы его проиграли) меня вызывают, расстроенного, из раздевалки: мол, тебя там кто-то из «Челси» ждет. Выхожу – стоит Давид Луиз, он извинился, мы нормально пообщались.

Когда через две недели пересеклись на поле, он обрадовался: «Ого, порубимся!» И после матча, как старые знакомые, футболками поменялись. Вот одно из исключений, а так я футболками почему-то не менялся, мало что осталось с тех времен, – отметил нападающий «Чисто Питер».

6 комментариев
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Дядюн в одном предложении с Челси, Ливерпулем, Интером….
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Ответ Gayz
В те времена Челси был в порядке, состав сильный собрали из ребят с характером!
В те времена Челси занимал 6-е место в АПЛ, проигрывал КЧМ и не выходил из группы ЛЧ.

Но по сравнению с сегодняшним днём, да, это в порядке))
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В те времена Челси был в порядке, состав сильный собрали из ребят с характером!
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Ответ Tigo_Volchara93
Дядюн в одном предложении с Челси, Ливерпулем, Интером….
и Рубином.
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Ответ Tigo_Volchara93
Дядюн в одном предложении с Челси, Ливерпулем, Интером….
Вот что Бикеич животворящий делал, из говна и палок команду собирал и Барселону выигрывал на Камп ноу. Четки крутит сидит, а взгляд такой добрый добрый из подлобья:)))
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вот что Бикеич животворящий делал, из говна и палок команду собирал и Барселону выигрывал на Камп ноу. Четки крутит сидит, а взгляд такой добрый добрый из подлобья:)))
Я помню он устраивал мастер-класс для физрука Симеоне, Атлетико тогда с Фалькао в составе ничего не смог поделать с Рубином. И Интер 3-0 обыгрывали, при этом умудрялись Динамо Киев и Копенгагену слить
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