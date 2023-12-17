«Цель попасть в топ-клубы России. Надеюсь, мы из «Балтики» сделаем такой». Маляров о разнице между профессиональным и медиафутболом

Теги премьер-лига Россия Балтика Sports.ru Кирилл Маляров Winline Медиалига Матч ТВ Алишер Рахимов Медиафутбол

Кирилл Маляров высказался о разнице между профессиональным и медиафутболом.

– Ты поиграл и в медиафутболе, и в профессиональном. Какие плюсы у медиа?

– Мне кажется, в медиафутболе самое главное развиваться медийно, а не быть просто профиком.

– Некоторые профессиональные футболисты все еще отказывают в интервью. Почему?

– Все боятся, что их слова переврут. Даешь интервью одними словами, а пишут другими. У меня такое уже было. Это не нравится футболистам. И после этого не хочется давать интервью.

– Продолжаешь следить за медиафутболом?

Немного. Есть знакомые. За ребятами из «Матч ТВ» слежу. Видел финал. Надеюсь, с Алишером все хорошо. Если бы в моей команде так поступили, то даже не знаю, как отреагировал бы. Только Егоров и Райзен могут ответить на это. Мне кажется, им до сих пор тяжело.

– Какие ставишь цели в профессиональном футболе на следующий год?

– Много целей. Оставлю их при себе. Я был и в медиафутболе, и в любительском. Теперь цель – попасть в топ-клубы России. Надеюсь, мы из «Балтики» сделаем такой клуб, – рассказал защитник «Балтики» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Кирилл Маляров раньше играл за медиафутбольный клуб «Матч ТВ». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий