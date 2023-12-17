«Цель попасть в топ-клубы России. Надеюсь, мы из «Балтики» сделаем такой». Маляров о разнице между профессиональным и медиафутболом
Кирилл Маляров высказался о разнице между профессиональным и медиафутболом.
– Ты поиграл и в медиафутболе, и в профессиональном. Какие плюсы у медиа?
– Мне кажется, в медиафутболе самое главное развиваться медийно, а не быть просто профиком.
– Некоторые профессиональные футболисты все еще отказывают в интервью. Почему?
– Все боятся, что их слова переврут. Даешь интервью одними словами, а пишут другими. У меня такое уже было. Это не нравится футболистам. И после этого не хочется давать интервью.
– Продолжаешь следить за медиафутболом?
Немного. Есть знакомые. За ребятами из «Матч ТВ» слежу. Видел финал. Надеюсь, с Алишером все хорошо. Если бы в моей команде так поступили, то даже не знаю, как отреагировал бы. Только Егоров и Райзен могут ответить на это. Мне кажется, им до сих пор тяжело.
– Какие ставишь цели в профессиональном футболе на следующий год?
– Много целей. Оставлю их при себе. Я был и в медиафутболе, и в любительском. Теперь цель – попасть в топ-клубы России. Надеюсь, мы из «Балтики» сделаем такой клуб, – рассказал защитник «Балтики» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.
Кирилл Маляров раньше играл за медиафутбольный клуб «Матч ТВ».