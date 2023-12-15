«Зириков ушел. Прощай, легенда». Егоров о вратаре «Броуков»

Дмитрий Егоров опроверг уход Зирикова.

«Зириков ушел. Прощай, легенда.

Ладно, если серьезно – никуда не уходил. Все точно так же, как и было. Просто меня позабавили комменты после ролика «Тандема».

У нас с Ваней давняя договоренность, что примерно до марта ситуация будет определяться, и, с какой-то долей вероятности «Тандем» действительно зайдет.

Параллельно мы будем прорабатывать варианты. Я сразу Шеплякова предложил, честно, он с пулей в голове – это прикольно. Но у него работа днем – тренить не сможет.

Будем смотреть на молодых пока. Но, думаю, Зирик останется. Причем, уже точно в статусе », – заявил президент « ».