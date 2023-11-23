«Кикнадзе оценил одну из наших концепций так: «Это точно для педиков». Экс-арт-директор «Локо» Бадаев о бывшем гендиректоре клуба

Теги Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Василий Кикнадзе брань ФК Деньги Денис Бадаев Медиафутбол

Экс-арт-директор «Локо» Денис Бадаев рассказал о работе с Василием Кикнадзе.

«Первое впечатление от Кикнадзе: «Жесткий типок». Ощущение, что он постоянно такой: «Ух, я сейчас в морду тебе дам». Но в дальнейшем оказалось, что это достаточно хороший и честный человек, хотя болельщики до сих пор его не воспринимают. Но Кикнадзе – болельщик «Локомотива», и он хотел, чтобы все было честно, без левых схем и агентств.

На первой встрече он сказал: «Ты, наверное, нам не нужен. У меня есть друг, он крутой арт-директор, все сделает». Только меня поставили отвечать за весь дизайн в клубе, только начал формировать свое видение, и сразу уберут? Я предложил: «Давайте по-пацански: сделаем тендерную работу между вашим другом и мной». Он говорит: «Дерзайте».

Мы сделали четыре очень разных графических концепции, а его друг арт-директор принес один распечатанный листочек. Василий Александрович сказал: «Ну что ты с этим листочком пришел? Езжай домой, метро тут недалеко».

Так я засейвился в «Локомотиве». Одну из моих концепций Василий Александрович оценил так: «Это точно для педиков, суперяркие цвета не используем, слишком экспериментально». Но я со временем пробил и эту стену.

После нескольких личных защит проектов перед Кикнадзе он сказал: «Я все-таки в этом не разбираюсь, вы лучше шарите. Поэтому флаг вам в руки, творите!» – рассказал Бадаев.

После «Локомотива» Бадаев работал в «Динамо». Также он помог создать фирменный стиль и форму медиафутбольному клубу «Деньги». Сейчас Денис – арт-директор букмекерской компании «Олимп».

«Спартак» похож на «Лейкерс». Они живут наследием бренда». Говорим с дизайнером, который после «Локо» и «Динамо» пришел в Медиалигу

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18 комментариев

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Oleg Olegov
«Это точно для педиков». Но я со временем пробил и эту стену.

)))))) 0)) 00)))))))))))
+72
0
+72
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Константин Михайлович
>Кикнадзе болельщик Локомотива
видели его отношение к легенде клуба
клуба
>хотел честно без левых схем
Райкович и жалолединов передают привет
+13
-1
+12
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Алексей Свирин
Экс-арт-директор «локо» Бадаев о бывшем?
Заголовок точно дописан?
+7
0
+7
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За Валенсию с 1999
Кикнадзе в этом разбирается не понаслышке
+6
-1
+5
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Игорь Петров
Вы дёрнули самую невыгодную цитату в заголовок, хотя сам комментарий достаточно одобрительный
+4
0
+4
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Sekor
Ответ Oleg Olegov
«Это точно для педиков». Но я со временем пробил и эту стену. )))))) 0)) 00)))))))))))
Джейк Дэниэлс запросил трансфер из Аль-Иттифака в Локо
+4
0
+4
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T622222
А как в оранжевых бутсах играть или хаер осветлить так это для настоящих мужиков 🤣💦
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ damondiamond
а кто такие педики? большой, большой секрет
в госдуме сидят
+4
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За Валенсию с 1999
Кикнадзе постеснялся просто сказать: "это точно для меня"
+3
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damondiamond
а кто такие педики? большой, большой секрет
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Павел Павленко
а что можно мисать слово пе##ки в коментах и тебя не за.анят??))
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denis2008able
И был полностью прав
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Гаврила Ардалионович
Ответ damondiamond
а кто такие педики? большой, большой секрет
В правительстве, в думе, в Едим Россию.
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Vladimir Kotelevskiy
и заголовок в тему. Арт директор о "бывшем"
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Пинающий Достоинства
Какого цвета был флаг?!
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Oleg Olegov
Ответ Саша Пушкин
Если бы Кикнадзе более внимательно отнеся к изучению истории железнодорожного клуба, а не как всё эти временщики и рвачи, дорвавшиеся до кормушки, спешил бы приступить к освоению бюджета, то знал бы, что прозвище Локомотива как раз ДЕВКИ и подобные штуки там в порядке вещей. Не забывай свои корни, помни! (с)
И их прекрасный гимн в исполнении группы Фабрика!
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