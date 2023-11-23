«Кикнадзе оценил одну из наших концепций так: «Это точно для педиков». Экс-арт-директор «Локо» Бадаев о бывшем гендиректоре клуба

Экс-арт-директор «Локо» Денис Бадаев рассказал о работе с Василием Кикнадзе.

«Первое впечатление от Кикнадзе: «Жесткий типок». Ощущение, что он постоянно такой: «Ух, я сейчас в морду тебе дам». Но в дальнейшем оказалось, что это достаточно хороший и честный человек, хотя болельщики до сих пор его не воспринимают. Но Кикнадзе – болельщик «Локомотива», и он хотел, чтобы все было честно, без левых схем и агентств.

На первой встрече он сказал: «Ты, наверное, нам не нужен. У меня есть друг, он крутой арт-директор, все сделает». Только меня поставили отвечать за весь дизайн в клубе, только начал формировать свое видение, и сразу уберут? Я предложил: «Давайте по-пацански: сделаем тендерную работу между вашим другом и мной». Он говорит: «Дерзайте».

Мы сделали четыре очень разных графических концепции, а его друг арт-директор принес один распечатанный листочек. Василий Александрович сказал: «Ну что ты с этим листочком пришел? Езжай домой, метро тут недалеко».

Так я засейвился в «Локомотиве». Одну из моих концепций Василий Александрович оценил так: «Это точно для педиков, суперяркие цвета не используем, слишком экспериментально». Но я со временем пробил и эту стену.

После нескольких личных защит проектов перед Кикнадзе он сказал: «Я все-таки в этом не разбираюсь, вы лучше шарите. Поэтому флаг вам в руки, творите!» – рассказал Бадаев.

После « » Бадаев работал в «Динамо». Также он помог создать фирменный стиль и форму медиафутбольному клубу « ». Сейчас Денис – арт-директор букмекерской компании «Олимп».

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