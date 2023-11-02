Участник 2Drots Коршунов намерен расторгнуть контракт с «Динамо» Спб

Иван Корушнов намерен расторгнуть контракт с «Динамо» Санкт-Петербург .

«Завтра встречаюсь с руководством «Динамо». [Будем] обсуждать разрыв моего контракта», – написал хавбек.

В этом сезоне Коршунов провел во Второй лиге Б 10 матчей в составе «Динамо» (7 из них в стартовом составе). Голам или голевыми передачами он не отличился.

Корш – участник 2Drots. В составе команды он принимал участие в матчах WInline Медиалиги.

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