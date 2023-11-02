Участник 2Drots Коршунов намерен расторгнуть контракт с «Динамо» Спб

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Б Иван Коршунов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Иван Корушнов намерен расторгнуть контракт с «Динамо» Санкт-Петербург .

«Завтра встречаюсь с руководством «Динамо». [Будем] обсуждать разрыв моего контракта», – написал хавбек.

В этом сезоне Коршунов провел во Второй лиге Б 10 матчей в составе «Динамо» (7 из них в стартовом составе). Голам или голевыми передачами он не отличился.

Корш – участник 2Drots. В составе команды он принимал участие в матчах WInline Медиалиги.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Три опечатки в коротенькой новости. Я восхищён.
Ха, четыре, даже название шоколадного спонсора переврали))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий