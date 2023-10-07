Эгриси — Fight Nights: прогноз на матч 22 октября 2023, Winline Медиалига

22 октября в Волгограде, на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч за 3 место в турнире Winline Медиалиги между командами «Эгриси» и Fight Nights. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

В этой встрече мы узнаем обладателя бронзовых медалей четвертого сезона Медиалиги. Обе команды прошли непростой путь в этом турнире и выбили из него главных претендентов на трофей, но в финал пробиться им не удалось, хотя на это были неплохие шансы. Кто же из команд окажется в призовой тройке, мы узнаем совсем скоро.

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Эгриси

Футбольная команда «Эгриси» взяла свое начало в 2013 году и с тех пор выступала в любительской футбольной лиге. В 2017 году под свое крыло руководство командой взял известный российский спортивный комментатор Василий Уткин, с которым клуб начал добиваться успехов в любительских соревнованиях. С приходом Уткина у клуба появился спонсор в лице букмекерской компании «Марафон», а чуть позже им стал Fonbet. И он начала развивать команду на медийном пространстве, где на своем ютуб-канале запустил программу посвященную клубу.

В 2022 году «Эгриси» уже начали выступать в МФЛ, играя с ее второго сезона. Тогда они неплохо выступили в ранге новичка на групповой стадии, где положили в свою копилку 11 баллов, одержав 3 победы в 8 турах, но не вышли в плей-офф турнира лишь по дополнительным показателям относительно своих оппонентов.

А вот в 3 сезоне Медиалиги «Эгриси» выступили неудачно и заняли последнюю 4 строчку в таблице группы B, где помимо них еще были Goats, «Амкал» и «Народная команда». В 6 сыгранных турах удалось набрать лишь 4 балла, при одной победе в активе и до зоны стыковых матчей не хватило 3 очка.

В сезоне МФЛ-4, который сейчас и проходит, на групповом этапе «Эгриси» занял в таблице группы А 2 место, положив в свою копилку 9 баллов. В 4 матчах тогда удалось забить 11 мячей, пропустив при этом 5. Команде удалось трижды одолеть своих оппонентов в основное время матча, а проигрыш случился лишь в стартовом туре группового этапа от лидера таблицы «Родины Медиа» (0:3). В группе команда отомстила своему обидчику по прошлому сезону МФЛ ФК «Народная команда», обыграв их с разгромным счетом (5:1).

За счет занятой 2 строке в группе «Эгриси» попали в стадию плей-офф, где сначала обыграли в непростой встрече «Уралец» (1:0). Следом 7 октября 2023 года они уже сыграли четвертьфинальную встречу с одним из главных претендентов на трофей 2Drots. Эта встреча получилась очень вязкой и не богатой на голевые моменты, где командам удалось хорошо сыграть в обороне и как итог нули на табло в основное время матча. Все решилось тогда в серии пенальти, в которых «Эгриси» оказались сильнее своего более звездного оппонента и победили (4:3).

А вот во второй кряду серии послематчевых пенальти команду постигла неудача и случился проигрыш (2:3) от Broke Boys, после ничейного счета (1:1) в основное время встречи.

Результаты «Эгриси» в 5 последних сыгранных матчах:

15.10.23 «БроукБойз» — «Эгрси» 1:1 (в серии пенальти 3 :2)

:2) 07.10.23 2Drots — «Эгриси» 0:0 (в серии пенальти 3: 4 );

); 04.10.23 «Эгриси» — «Уралец Медиа» 1 :0;

— «Уралец Медиа» :0; 30.09.23 «Народная Команда»— «Эгриси» 1: 5 ;

1: ; 23.09.23 «Эгриси»— Kickstown 3:1.

Интересные статические факты «Эгриси»:

В 6 матчах кряду команда без поражений в основное время игры;

В 4 из 6 последних играх в активе команды победы в основное время матча;

В 3 из 5 последних матчах «Эгриси» оба оппонента забивают ;

В 3 последних матчах было забито 2 и менее мяча обеими командами в основное время игры;

В 5 последних встречах команда забивает в среднем 2 гола за игру;

Последние 2 матча в качестве хозяев был победными для команды;

Команда отличается голом в 5 из 6 последних встречах.

Fight Nights

Команда Fight Nights начала свое существование в 2022 году и уже добилась хороших успехов на медийном поприще. Руководителем команды является Камил Гаджиев, владеющий промоутерской компанией AMC Fight Nights. В медийном пространстве они начали свой путь с МФЛ-2, где первый блин для них получился комом и по итогу группового этапа они тогда стали последними в группе В, где в 8 встречах набрали 8 баллов. При этом они от четвертой команды группы Goats отстали всего на 4 очка. Всего же в их активе было тогда 2 победы, 2 ничья и 8 забитых голов, при 11 пропущенных. По пропущенным голам у команды и вовсе был четвертый показатель в группе из 9 клубов, а вот по забитым они были худшие.

В сезоне МФЛ-3 Fight Nights также постигла неудача и последнее место в группе С, но тогда было лишь 4 команды в группе и в 6 турах им удалось набрать всего 4 балла за счет 1 победы и 1 ничьи. От второго в группе ФК «Титан» было отставание аж в 12 очков, но вот от третьего «Бей Беги» всего 3 балла.

В текущем розыгрыше МФЛ-4 Fight Nights удалось успешно для себя завершить групповой этап и занять в группе С 2 место, всего на 3 балла отстав от первого в квартете «БроукБойз». Команда в группе показывала открытый футбол и им удалось забить 13 мячей в 4 матчах. При этом про оборону команда частенько забывала, отсюда и 11 пропущенных голов.

В первом же стыковом матче плей-офф по пенальти Fight Nights столкнулся с трудностями и в непростом поединке, который завершился ничейным счетом (1:1) в основное время игры, одолел в серии пенальти (2:0) ФК «Чисто Питер».

Следом в четвертьфинале Медиалиги Fight Nights сенсационно добился победы и выбил из турнира одного из главных претендентов на чемпионство, команду «Амкал» (2:0). Эта встреча надолго запомнится болельщикам команды Fight Nights, все же был запредельный накал и очень боевая игра.

А вот в финал попасть команде не удалось, их обидчиками стали ФК «Титан», который их обыграли в полуфинальной встрече (2:0).

Результаты Fight Nights в 5 последних сыгранных матчах:

10.09.23 Fight Nights — «Титан» 0: 2 .

0: . 08.10.23 «Амкал» — Fight Nights 0: 2 ;

0: ; 04.10.23 Fight Nights — «Чисто Питер» 1:1;

01.10.23 Starmix — Fight Nights 2: 4 ;

2: ; 17.09.23 Fight Nights— «Бей Беги» 6:2.

Интересные статические факты Fight Nights:

В 3 из 5 последних играх в активе команды виктория в основное время игры;

В 4 из 5 последних матчей команда не проигрывает;

В 4 из 5 последних играх Fight Nights отличаются оба оппонента;

В 3 последних матчах не было забито более двух голов обоими соперниками в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем чуть более чем 2 гола за игру;

Последние 2 поединка в качестве гостей были выигрышными;

Команда забивает в 9 из 10 последних встречах.

Эгриси – Fight Nights: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 1 матч, он проходил в рамках 2 тура МФЛ, 24 сентября 2022 года. Fight Nights тогда одержал победу с минимальной разницей в счете (1:0), которая тогда по итогу группового этапа турнира оказалась лишь второй в 8 встречах и по итогу они заняли последнее 9 место в группе.

Прогноз на матч Эгриси – Fight Nights

В этой встрече нет явного фаворита и обе команды обладают набором игроков примерно равного уровня. Но все же предпочтение в этом матче отдадим «Эгриси», которые еще не проигрывали в плей-офф в основное время матча и смогли с турнира выбить 2Dtots. Хорошей ставкой здесь будет Ф1 (0).

Если команды показывали хорошую результативность на групповом этапе, где были более слабые соперники, то выйдя в плей-офф это прекратилось. Эти матче уже на вылет и поэтому команды стараются играть осторожно от обороны и отсюда небольшое количество голов. Да и в единственной очной встрече оппонентов была забит всего 1 мяча. Поэтому думается, что в этом матче будет низовой тотал и вполне хорошей ставкой будет ТМ 2,5.

Где смотреть матч Эгриси – Fight Nights

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