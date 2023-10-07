Где смотреть Эгриси – Fight Nights, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 22 октября
В воскресенье, 22 октября, сыграют Эгриси – Fight Nights в матче за 3-е место Winline Медиалиги.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.
Во сколько играют Эгриси – Fight Nights
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Winline Медиалига: все новости
Комментарии