Где смотреть Эгриси – Fight Nights, во сколько прямая трансляция матча, Winline Медиалига 22 октября

В воскресенье, 22 октября, сыграют Эгриси – Fight Nights в матче за 3-е место Winline Медиалиги.

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Игра пройдет на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде.

Встречу будет в прямом эфире показывать официальный канал Медиалиги в Ютуб.

Во сколько играют Эгриси – Fight Nights

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Эгриси – Fight Nights