Николай Осипов: «Мы ждем Питер с возможностью сыграть финал на «Газпром Арене»

Николай Осипов хотел бы провести финал WInline Медиалиги на «Газпром Арене».

«Кажется, на четвертьфинал – это 7-8 число, можно куда-нибудь съездить. Я посматриваю на сетку, которая примерно получается. Мне кажется, 2 команды можно вывести.

Четвертьфинал Беларусь? Как вариант, да. Полуфинал – Калининград? Да. Финал Волгоград? Да, пока так.

Мы ждем Питер с возможностью сыграть финал на «Газпром Арене». Мы хотели и Сочи, но там с газоном беда», – заявил руководитель .