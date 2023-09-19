Николай Осипов: «Мы ждем Питер с возможностью сыграть финал на «Газпром Арене»

Теги Газпром Арена (Крестовский) Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов хотел бы провести финал WInline Медиалиги на «Газпром Арене».

«Кажется, на четвертьфинал – это 7-8 число, можно куда-нибудь съездить. Я посматриваю на сетку, которая примерно получается. Мне кажется, 2 команды можно вывести.

Четвертьфинал Беларусь? Как вариант, да. Полуфинал – Калининград? Да. Финал Волгоград? Да, пока так.

Мы ждем Питер с возможностью сыграть финал на «Газпром Арене». Мы хотели и Сочи, но там с газоном беда», – заявил руководитель Winline Медиалиги.

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