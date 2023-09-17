В Медиалиге введут дисквалификации за драки от 3 до 10 матчей

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что в Медиалиге появятся дисквалификации за драки.

«Стало много драк? Мы на экваторе сезона внедряем новые правила. В этот раз будут внедрены дисциплинарные правила. Если у ребят есть претензии, то они могут спокойно пообщаться за пределами Медиалиги.

Мы введем дисквалификации за драки от 3 до 10 матчей, чтобы люди понимали, что смотреть футбол по телевизору не так классно, как играть в него.

Сейчас я накидываю от вольного, потому что четкого решения еще нет. После 3-го тура МФЛ-4 мы выйдем с определенными новостями», – сказал президент Winline Медиалиги.

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