Виктор Булатов: «В медиафутболе игроки и тренеры, не востребованные в профессиональном футболе, по большей части»

Теги Вторая лига Б Виктор Булатов Динамо Киров Матч ТВ 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Виктор Булатов рассказал, на каких условиях пойдет работать в Winline Медиалиге.

– Вы хвалили Медиалигу за класс игроков и большие зарплаты. Не хотите быть тренером одной из таких команд?

– По большей части там оказываются игроки и тренеры, которые, наверное, не востребованы в профессиональном футболе. Не обижаю никого. Хотелось бы быть востребованным именно в профессиональном футболе и прежде всего строить карьеру там. Конечно, ни от чего отрекаться нельзя – если совсем не будет работы, то можно и, грубо говоря, в медийную сторону посмотреть. Но, повторюсь, хочется все‑таки профессиональную карьеру строить, так как есть силы и амбиции. Только сейчас в первый раз воочию столкнулся с медийным футболом. Увидел, что уровень футболистов там для Второй лиги очень хорош.

– Были ли серьезные разговоры с руководством после матча с 2Drots?

 – Никаких разговоров не было. Надо признать, что мы провели один из худших своих матчей. Ребята перегорели и перенервничали. Все понимают, что там профессиональные футболисты, люди в ФНЛ играли, кто‑то даже в Премьер‑лиге был. Кроме того, надо признать, что у 2Drots очень хорошая селекция, очень хорошие индивидуально сильные футболисты и команда крепкая, – сказал главный тренер «Динамо» Киров.

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Инженер Управляющий
Misfits
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