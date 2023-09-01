В Медиалиге прошли челленджи. Победители смогут выпустить 12-го игрока на 3 минуты

Winline Медиалига провела первый челлендж четвертого сезона.

Команды соревновались в футбольном гольфе. От каждого клуба участвовал один игрок.

В группе А победила « », в группе B – « », в группе C – « », а в группе D – « ».

В этом сезоне командам не начисляют очки за победу в челлендже, вместо этого они получают различные бонусы.

Победители первого челленджа смогут на три минуты выпустить 12-го футболиста на поле в первом туре.