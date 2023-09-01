В Медиалиге прошли челленджи. Победители смогут выпустить 12-го игрока на 3 минуты
Winline Медиалига провела первый челлендж четвертого сезона.
Команды соревновались в футбольном гольфе. От каждого клуба участвовал один игрок.
В группе А победила «Родина Медиа», в группе B – «Амкал», в группе C – «Титан», а в группе D – «Деньги».
В этом сезоне командам не начисляют очки за победу в челлендже, вместо этого они получают различные бонусы.
Победители первого челленджа смогут на три минуты выпустить 12-го футболиста на поле в первом туре.
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