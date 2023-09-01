В Медиалиге прошли челленджи. Победители смогут выпустить 12-го игрока на 3 минуты

Теги Амкал Winline Медиалига ФК Деньги Родина Медиа ЛФК «Титан» Медиафутбол

Winline Медиалига провела первый челлендж четвертого сезона.

Команды соревновались в футбольном гольфе. От каждого клуба участвовал один игрок.

В группе А победила «Родина Медиа», в группе B – «Амкал», в группе C – «Титан», а в группе D – «Деньги».

В этом сезоне командам не начисляют очки за победу в челлендже, вместо этого они получают различные бонусы.

Победители первого челленджа смогут на три минуты выпустить 12-го футболиста на поле в первом туре.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
динамовец1923
Крут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий