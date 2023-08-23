Все билеты реализованы на матч «Муром» – 2Drots. Хозяева раздавали их бесплатно: «Футбол для народа, это социальный проект»
В Муроме ожидается аншлаг на матче Фонбет Кубка России против 2Drots.
Местный одноименный клуб сегодня принимает 2D в рамках 2-го раунда Пути регионов Кубка страны.
Сначала «Муром» бесплатно раздавал билеты в режиме онлайн, а сегодня днем желающие могли получить их на кассе стадиона.
Билеты достаточно быстро закончились. Тем не менее, несмотря на дождь, у кассы образовалась очередь из людей, оставшихся в надежде все же получить билет.
Игра пройдет на стадионе имени Виктора Лосева, официальная вместимость арены – 2080 зрителей.
Генеральный директор «Мурома» Кирилл Михеев рассказал, почему клуб решил раздать билету на сегодняшнюю игру бесплатно.
– Позиция клуба заключается в том, что футбол – это социальный проект, он для народа, для жителей города.
Стадион подготовлен, будет концертная программа, выступят артисты. Все сделано для людей. Это социальный проект, поэтому все бесплатно.
– Как «Муром» готовился к матчу? Было ощущение, что приезжает большой клуб?
– Мы готовимся к каждому матчу очень серьезно. Готовимся основательно к любой игре – будь то Кубок или чемпионат. Всегда изучаем соперника, проводим теоретические, практические занятия, – сказал Михеев корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
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