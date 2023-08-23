Все билеты реализованы на матч «Муром» – 2Drots. Хозяева раздавали их бесплатно: «Футбол для народа, это социальный проект»

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В Муроме ожидается аншлаг на матче Фонбет Кубка России против 2Drots.

Местный одноименный клуб сегодня принимает 2D в рамках 2-го раунда Пути регионов Кубка страны.

Сначала «Муром» бесплатно раздавал билеты в режиме онлайн, а сегодня днем желающие могли получить их на кассе стадиона.

Билеты достаточно быстро закончились. Тем не менее, несмотря на дождь, у кассы образовалась очередь из людей, оставшихся в надежде все же получить билет.

Игра пройдет на стадионе имени Виктора Лосева, официальная вместимость арены – 2080 зрителей.

Генеральный директор «Мурома» Кирилл Михеев рассказал, почему клуб решил раздать билету на сегодняшнюю игру бесплатно.

– Позиция клуба заключается в том, что футбол – это социальный проект, он для народа, для жителей города.

Стадион подготовлен, будет концертная программа, выступят артисты. Все сделано для людей. Это социальный проект, поэтому все бесплатно.

– Как «Муром» готовился к матчу? Было ощущение, что приезжает большой клуб?

– Мы готовимся к каждому матчу очень серьезно. Готовимся основательно к любой игре – будь то Кубок или чемпионат. Всегда изучаем соперника, проводим теоретические, практические занятия, – сказал Михеев корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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6 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Удачи Мурому!
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a2wai
Классное решение от руководства, респект.
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lovkac
2% города придет на матч, это как в Москве тысяч 300
+2
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Vseznaika
Муром не подведи! 2-0
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Назар Игорь
Раздача бесплатно это не реализация, это халява.
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