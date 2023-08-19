«Он никуда не уйдет». Гудай развеял слухи об интересе «БроукБойз» к Талабко

Денис Гудаев опроверг слухи об интересе «БроукБойз» к Артему Талабко.

Недавно появилась информация, что главный тренер «БроукБойз» Игорь Звездин консультировался с главным тренером 2Drots Дмитрием Кузнецовым по одному из футболистов 2D.

Спортивный директор «Броуков» Артем Хачатурян намекал, что речь идет о хавбеке «дротов» Талабко.

«Талабыч никуда не уйдет. Консультировались они не по Артему. Речь идет о футболисте, который был у нас на просмотре, но его не взяли», – рассказал Гудай в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.