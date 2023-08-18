Баскетболистка сборной России Братчикова записала трек с игроком ФК «Деньги» Славоном

Елизавета Братчикова записала совместный трек со Славоном.

Трек получил название «Не подрожали». Он вышел на альбоме Братчиковой – «Заметки».

Zerba (музыкальный псевдоним Братчиковой – Sports.ru) в альбоме представляет свое видение хип-хоп музыки стиля 2010-х под современные аранжировки.

Также баскетболиста отмечает, что релиз альбома не состоялся бы без ее учителя – Славона.

Славон – рэпер и игрок ФК «Деньги». Клуб участвует в Winline Медиалиге.