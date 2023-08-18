Баскетболистка сборной России Братчикова записала трек с игроком ФК «Деньги» Славоном

Теги чемпионат России жен Енисей жен Елизавета Братчикова Winline Медиалига ФК Деньги «Славон» Святослав Анисов Медиафутбол

Елизавета Братчикова записала совместный трек со Славоном.

Трек получил название «Не подрожали». Он вышел на альбоме Братчиковой – «Заметки».

Zerba (музыкальный псевдоним Братчиковой – Sports.ru) в альбоме представляет свое видение хип-хоп музыки стиля 2010-х под современные аранжировки.

Также баскетболиста отмечает, что релиз альбома не состоялся бы без ее учителя – Славона.

Славон – рэпер и игрок ФК «Деньги». Клуб участвует в Winline Медиалиге.

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