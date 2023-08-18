«Родина Медиа» уперлась в эти 100 тысяч. Мы не готовы платить такие деньги». Иракли Саная о проблемах трансфера Исая в «Бей Беги»

Иракли Саная высказался о том, почему «Бей Беги» не может подписать Исая.

Ранее «Родина Медиа» запросила 100 тысяч за трансфер игрока. Президент «РМ» Текила сказал: «Мы хотим не заработать, хотим хотя бы вернуть свое».

«Только что встретились с Сашей Текилой и Исаем. Ситуация другая: Дима Исайкин сказал руководству, что он будет искать другую команду, т.к. на него не рассчитывают в «Родине Медиа».

Ему сказали: «Хорошо, ищи». Он написал Михалычу (Андрею Макарову, главному тренеру «Бей Беги» – Sports.ru) и пришел к нам на просмотр. Первое, что я у него спросил: «Отпустил ли тебя клуб?» Он ответил, что да.

Он прошел отбор, после чего я говорил с Димой Тарасовым. Тара сказал, что он никого не предупреждал. Привел мне в пример ситуацию с Кингом, когда за него получили 30 тысяч. Они хотели и за Исая получить деньги.

Но тут же не мы проявили интерес к игроку и обратились к клубу. Тут игрок сам к нам обратился.

Сегодня говорили с Текилой – они уперлись в эти 100 тысяч. «Бей Беги» не готов платить такие деньги за этого игрока.

Скорее всего его сначала отпустили, потому то он был раньше под статусом профессионала. Но, как только они узнали, что он под статусом нейтрального, они не захотели его отпускать.

Во время разговора Текила сказал, что 100 тысяч – это мало. Сказал, что он бы не отпускал Исая за такие деньги, так как вложено было в него намного больше», – рассказал президент «Бей Беги» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

По регламенту Winline Медиалиги игрок не может перейти в новую команду без согласия клуба, за который он играл в течение календарного года.