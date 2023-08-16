Экс-хавбек «Динамо» Драгун о медиафутболе: «Я играл при больших скоплениях зрителей. Когда ты отошел от этого, вновь окунуться туда – прекрасно»

Станислав Драгун любит медиафутбол за возможность играть при болельщиках.

«Я давно не играл профессионально, но я думаю, тот уровень, который демонстрируют « » в Медиалиге и сейчас – это достаточный уровень для белорусского футбола. Хорошая команда, хорошие футболисты. Видно, что тренированные. Хороший тренер, ставит игру.

Я играл при больших скоплениях зрителей. И когда ты отошел от этого, вновь окунуться туда – прекрасно. Мы проиграли 0:4, но все довольны. Дима Егоров и Райзен все делают супер – надо этому у них поучиться.

Нам сегодня не хватило всего: физики, тактически... Пока мы не можем конкурировать с такой командой. Причем, когда мы еще не создали команду, я болел за « », у меня есть их мерч. У меня много друзей там играло – Дьяков, Сос (Антон Соснин, – Sports). Я всегда за них переживал и симпатизировал», – рассказал футболист и спортивный директор DMedia в интервью корреспонденту .ru Ивану Матвееву.

Драгуну 35 лет, он выступал за «Крылья Советов», «Динамо» и БАТЭ. Провел 68 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

Сегодня DMedia проиграл в товарищеском матче «БроукБойз» (0:4) в Минске в рамках подготовки к стыковым матчам .