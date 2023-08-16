Экс-хавбек «Динамо» Драгун о медиафутболе: «Я играл при больших скоплениях зрителей. Когда ты отошел от этого, вновь окунуться туда – прекрасно»

Теги Крылья Советов Динамо Москва сборная Беларуси по футболу БАТЭ Sports.ru Станислав Драгун Winline Медиалига БроукБойз FC DMedia Медиафутбол

Станислав Драгун любит медиафутбол за возможность играть при болельщиках.

«Я давно не играл профессионально, но я думаю, тот уровень, который демонстрируют «БроукБойз» в Медиалиге и сейчас – это достаточный уровень для белорусского футбола. Хорошая команда, хорошие футболисты. Видно, что тренированные. Хороший тренер, ставит игру.

Я играл при больших скоплениях зрителей. И когда ты отошел от этого, вновь окунуться туда – прекрасно. Мы проиграли 0:4, но все довольны. Дима Егоров и Райзен все делают супер – надо этому у них поучиться.

Нам сегодня не хватило всего: физики, тактически... Пока мы не можем конкурировать с такой командой. Причем, когда мы еще не создали команду, я болел за «БроукБойз», у меня есть их мерч. У меня много друзей там играло – Дьяков, Сос (Антон Соснин, – Sports). Я всегда за них переживал и симпатизировал», – рассказал футболист и спортивный директор DMedia в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Драгуну 35 лет, он выступал за «Крылья Советов», «Динамо» и БАТЭ. Провел 68 матчей в составе национальной сборной Беларуси.

Сегодня DMedia проиграл в товарищеском матче «БроукБойз» (0:4) в Минске в рамках подготовки к стыковым матчам Winline Медиалиги.

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2 комментария

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sebastian1410
Ответ Пикачу82
3500 болельщиков на Динамо это по его мнению большое скопление народа?)))
причем тут Динамо? Драгун играл за Крылья Советов еще на Металлурге. в те года ходило по 10-20 тыс человек на домашние матчи Крыльев.
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