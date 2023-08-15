Сибскана о жеребьевке МФЛ-4: «Скучная группа для «Амкала». Мало команд, которые могут поджигать»

Андрей Сибскана оценил группу «Амкала» на четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Группа скучноватая. С FC Bus, наверное, интересно будет.

«Сахалинец» с Литвиным? Профики подъедут из Второй лиги, с такими мы сейчас и в Кубке России сыграем – скучно.

«Матч ТВ»? Нормально, классическое противостояние, но как-то уже не хайпово.

Новички? Пока скучные, но «Уралец» прикольный фильм сделали. Прогревов нет, скучновато. Мне начать прогревать? Может быть, посмотрим.

Мало команд, которые могут адекватно поджигать. 2Drots, FC Bus, ФК «10» и мы – четыре нормальные команды», – сказал капитан «Амкала».

2Drots в одной группе с ФК «10», «Амкал» – с «Сахалинцем» и FC Bus. Итоги жеребьевки 4-го сезона Медиалиги