Кудряшов о Медиалиге: «Если не будет вариантов в профессиональном футболе, то почему бы не попробовать?»

Федор Кудряшов оценил вероятность участия в Winline Медиалиге.

« ? Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.

Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.

Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал защитник « ».

Как сообщает телеграм-канал Sugar FIFA, с связывался скаут « » Михаил Сазанов.

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