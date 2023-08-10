Кудряшов о Медиалиге: «Если не будет вариантов в профессиональном футболе, то почему бы не попробовать?»

Теги Федор Кудряшов премьер-лига Россия Факел Winline Медиалига возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Федор Кудряшов оценил вероятность участия в Winline Медиалиге.

«Медиалига? Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.

Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.

Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал защитник «Факела».

Как сообщает телеграм-канал Sugar FIFA, с Кудряшовым связывался скаут «Титана» Михаил Сазанов.

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1 комментарий

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Shadow1882
С Кудряшовым вышло прекраснейшее видео на 20 минут, где он рассказывает о том, через что проходил и как хочет закончить карьеру. Что в новостной ленте про Кудряшова? МеДиАлИгА
Тьфу
+2
0
+2
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