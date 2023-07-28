Первая лига. «Акрон» примет «Арсенал», в воскресенье «Торпедо» сыграет с «Черноморцем», «Химки» – с «Нефтехимиком»

«Акрон» примет в пятницу «Арсенал» в 3-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Торпедо» сыграет дома с «Черноморцем», «Химки» встретятся в гостях с «Нефтехимиком».

Завершится тур в понедельник матчем «Алания» – «КАМАЗ».

Первая лига

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги