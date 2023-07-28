Первая лига. «Акрон» примет «Арсенал», в воскресенье «Торпедо» сыграет с «Черноморцем», «Химки» – с «Нефтехимиком»

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Акрон» примет в пятницу «Арсенал» в 3-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Торпедо» сыграет дома с «Черноморцем», «Химки» встретятся в гостях с «Нефтехимиком».

Завершится тур в понедельник матчем «Алания» – «КАМАЗ».

Первая лига

3-й тур

Акрон – Арсенал Тула
Дата проведения
28 июля, 20.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Сокол – СКА Хабаровск
Дата проведения
29 июля, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Торпедо – Черноморец
Дата проведения
30 июля, 16.00, «Лужники»
Онлайн матча

 

Шинник – Волгарь
Дата проведения
30 июля, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Тюмень – Енисей
Дата проведения
30 июля, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Химки
Дата проведения
30 июля, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Родина
Дата проведения
30 июля, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Кубань
Дата проведения
30 июля, 19.00, «Stadion Trud»
Онлайн матча

 

Алания – КАМАЗ
Дата проведения
31 июля, 17.00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий