Первая лига. «Акрон» примет «Арсенал», в воскресенье «Торпедо» сыграет с «Черноморцем», «Химки» – с «Нефтехимиком»
«Акрон» примет в пятницу «Арсенал» в 3-м туре Мелбет Первой лиги.
В воскресенье «Торпедо» сыграет дома с «Черноморцем», «Химки» встретятся в гостях с «Нефтехимиком».
Завершится тур в понедельник матчем «Алания» – «КАМАЗ».
Первая лига
3-й тур
- Дата проведения
- 28 июля, 20.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 29 июля, 18.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 30 июля, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 30 июля, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 30 июля, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 30 июля, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 30 июля, 19.00, «Stadion Trud»
- Дата проведения
- 31 июля, 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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