«Герман сделал много. Я его уважаю, он позволил медиафутболу сделать шаг вперед». Жека о президенте «Амкала»

Жека рассказал об отношении к президенту «Амкала» Германе.

«Кто сделал больше для медиафутбола? Герман сделал очень много. Я действительно его уважаю, потому что он позволил медиафутболу сделать шаг вперед.

Была «планета челленджей», которую все любили, но он открыл другую планету. Мы, как бренд, как канал, который снимал про футбол, привели тоже кучу зрителей. Они начали смотреть медиафутбол, в который шагнул Герман. Я думаю, что здесь ситуация win-win. Больше зрителей, думаю, привлекли мы.

Есть ли у нас есть противостояние с Германом? 100%. Мы с Никитой выписывали список всех чуваков из фифа-комьюнити, и думали, что мы должны их всех обойти.

Мы с Германом всегда ноздря в ноздрю были, но сейчас я думаю, что мы их обогнали», – президент 2Drots.