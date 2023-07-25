Алекс Стиль о медиафутболе: «Я буду делать все, чтобы это продолжалось, как можно дольше»

Алекс Стиль не думает о времени, когда не сможет потянуть уровень медиафутбола.

«Пугает ли меня, что, возможно, с ростом уровня футбола, мне найдут замену? Я об этом не думаю. Я прекрасно понимаю, что время идет, я уже не молод. Но пока я могу приносить пользу на поле, пусть это будет 15-20 минут, вся игра, я буду это делать максимально, потому что в детстве мне не хватало футбола на таких стадионах.

Мои родители мной гордятся, что они теперь могут наблюдать за таким большим количеством людей, которые скандируют мое имя. Пока мне позволяют силы, я буду делать все, чтобы это продолжалось, как можно дольше. Как позволит здоровье, посмотрим в дальнейшем», – рассказал хавбек 2Drots.