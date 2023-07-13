«Кузяев вписался бы в любую среднюю французскую команду, а «Гавр» – это середняк». Минин о Кузяеве

Станислава Минина не удивил переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Я не удивлен ни тому, что он перешел в иностранный чемпионат, ни команде. Какая разница, это команда Лиги 1. Пусть она только вышла, команда, которая давно не играла в Лиге 1, это команда с американским владельцем.

Они постепенно продумывали свою стратегию, что они должны в один год вернуться. У них все нормально. Это здоровый клуб, со здоровыми условиями.

Кузяев может играть на разных позициях . Кажется, что он в любую французскую среднюю команду вписался бы, а «Гавр» – это середняк по составу и амбициям – борьба за выживание или может быть где-то повыше. Поэтому я не удивился ни клубу, ни тому, что он ушел», – рассказал футбольный и медиафутбольный комментатор в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.