«Кузяев вписался бы в любую среднюю французскую команду, а «Гавр» – это середняк». Минин о Кузяеве

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Станислав Минин Winline Медиалига Медиафутбол

Станислава Минина не удивил переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Я не удивлен ни тому, что он перешел в иностранный чемпионат, ни команде. Какая разница, это команда Лиги 1. Пусть она только вышла, команда, которая давно не играла в Лиге 1, это команда с американским владельцем.

Они постепенно продумывали свою стратегию, что они должны в один год вернуться. У них все нормально. Это здоровый клуб, со здоровыми условиями.

Кузяев может играть на разных позициях . Кажется, что он в любую французскую среднюю команду вписался бы, а «Гавр» – это середняк по составу и амбициям – борьба за выживание или может быть где-то повыше. Поэтому я не удивился ни клубу, ни тому, что он ушел», – рассказал футбольный и медиафутбольный комментатор в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

8 комментариев

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mr. Kadyrov
на бумаге Гавр - аутсайдер. ему просто надо с чего-то начать
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Olga.t
Какое-то пренебрежительное отношение к Далеру... кмк.
Удачной игры ему в новой команде, пусть скептики замолчат!
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Overkiller
"Минин" это вообще что такое?
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Доктор Верховцев
Ответ got_milk
Сколько же желчи… пожелать успехов и следить с интересом за нашим игроком в чемпионате Франции. Перед кем он должен оправдываться? Перед этими «экспертами»? Быстров еще рот открывает, завистливо шипит постоянно…
Из Володьки просто лишний воздух выходит. Отсюда и шипение.
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