Где смотреть 2Drots – БроукБойз, во сколько прямая трансляция матча, Московский Кубок Селебрити 16 июля

В воскресенье, 16 июля, в Суперфинале Московского Кубка Селебрити состоится матч между командами 2Drots и БроукБойз.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Встречу в прямом эфире будут показывать канал «Матч ТВ» и YouTube-канал.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют 2Drots – БроукБойз финал МКС