Где смотреть 2Drots – БроукБойз, во сколько прямая трансляция матча, Московский Кубок Селебрити 16 июля
В воскресенье, 16 июля, в Суперфинале Московского Кубка Селебрити состоится матч между командами 2Drots и БроукБойз.
- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
- Встречу в прямом эфире будут показывать канал «Матч ТВ» и YouTube-канал.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют 2Drots – БроукБойз финал МКС
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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