Гаджиев о ставках на медиафутбол: «Медиафутболисты менее обеспеченные, чем футболисты РПЛ. Они могут пойти на сделку с совестью, поэтому нужны ограничения»

Камил Гаджиев считает, что нужно ограничивать размер ставок на медиафутбол.

«Ставки всегда поднимают интерес к любому событию. Это возможность привлечь новых людей в медиафутбол. Единственное, я бы ограничил сумму, которую можно поставить, чтобы избежать договорняков. Здесь фактор одного-двух человек намного выше, чем в футболе профессиональном, когда кто-то может не приехать на матч. Я бы сделал ограничение в 5000 рублей.

Футболисты РПЛ являются более обеспеченными, чем медиафутболисты, им эти авантюры или попытки заработать легкие деньги не нужны. Медиафутболисты менее обеспеченные, тут уже люди могут пойти на сделку с совестью, поэтому ограничения нужны», – сказал президент Fight Nights корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.