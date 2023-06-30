Гаджиев о ставках на медиафутбол: «Медиафутболисты менее обеспеченные, чем футболисты РПЛ. Они могут пойти на сделку с совестью, поэтому нужны ограничения»

Теги Ставки на спорт Камил Гаджиев Ставки на футбол Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев считает, что нужно ограничивать размер ставок на медиафутбол.

«Ставки всегда поднимают интерес к любому событию. Это возможность привлечь новых людей в медиафутбол. Единственное, я бы ограничил сумму, которую можно поставить, чтобы избежать договорняков. Здесь фактор одного-двух человек намного выше, чем в футболе профессиональном, когда кто-то может не приехать на матч. Я бы сделал ограничение в 5000 рублей.

Футболисты РПЛ являются более обеспеченными, чем медиафутболисты, им эти авантюры или попытки заработать легкие деньги не нужны. Медиафутболисты менее обеспеченные, тут уже люди могут пойти на сделку с совестью, поэтому ограничения нужны», – сказал президент Fight Nights корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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