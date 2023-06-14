Гаджиев объяснил, почему Хабиба не будет в медиафутболе: «Там везде букмекеры, не его тема»

Теги AMC Fight Nights Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев назвал невозможным появление команды Хабиба Нурмагомедова в медиафутболе.

«Даже как-то не говорили. Мне кажется, это невозможно, потому что там везде букмекеры, куда ни кинь, везде.

Так что это не Хабиба тема совсем», – сказал президент AMC Fight Nights и капитан одноименной команды Winline Медиалиги Камил Гаджиев.

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1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Были бы энергетики - совсем другое дело.
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+2
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