Гаджиев объяснил, почему Хабиба не будет в медиафутболе: «Там везде букмекеры, не его тема»

Камил Гаджиев назвал невозможным появление команды Хабиба Нурмагомедова в медиафутболе.

«Даже как-то не говорили. Мне кажется, это невозможно, потому что там везде букмекеры, куда ни кинь, везде.

Так что это не Хабиба тема совсем», – сказал президент и капитан одноименной команды Winline Медиалиги Камил Гаджиев.

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