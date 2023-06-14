Гаджиев объяснил, почему Хабиба не будет в медиафутболе: «Там везде букмекеры, не его тема»
Камил Гаджиев назвал невозможным появление команды Хабиба Нурмагомедова в медиафутболе.
«Даже как-то не говорили. Мне кажется, это невозможно, потому что там везде букмекеры, куда ни кинь, везде.
Так что это не Хабиба тема совсем», – сказал президент AMC Fight Nights и капитан одноименной команды Winline Медиалиги Камил Гаджиев.
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