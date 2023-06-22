Фил Кострубов о возрождении Reality: «Хочется поговорить с ребятами и понять, кто на что настроен»

Теги Reality Филипп Кострубов Медиафутбол

Филипп Кострубов рассказал о потенциальном возрождении Reality.

«На какой мы сейчас стадии? Для начала есть желание просто собраться и устроить внутренний турнир на 5-6 ящиков пива – вспомнить былое, пообщаться с ребятами. Я отошел в свои проекты и не так часто с ребятами общаюсь.

Хочется вернуть это все, поговорить и понять, кто на что настроен. Пока все по разным командам, когда все окончательно освободятся – будем думать. Не хочется просто говорить что-то в воздух, но то, что я хочу и возвращаю Reality – это факт», – сказал президент Reality в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

Reality участвовали в первом и втором сезоне Winline Медиалиги, выиграли МКС-2022, но не попали в МФЛ-3.

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