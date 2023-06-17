Тренер «Бей Беги» Михалыч: «Хочется сыграть с GOATS в полуфинале Медиалиги»

Андрей Макаров рассказал, с кем бы он хотел встретиться в полуфинале Winline Медиалиги.

«С кем бы хотелось сыграть в полуфинале? Сложный вопрос. Если говорить в точки зрения результата, то надо посмотреть, как они сыграют свой четвертьфинал. С «Родиной» играли – очень сложный соперник.

Возможно, у GOATS сейчас турбулентность, Дьяк ушел. Сейчас посмотрим и сделаем выводы, какой соперник симпатичнее. Хочется сыграть с GOATS, но не потому что они слабые какие-то, а потому что с ними не играли раньше», – сказал Михалыч в интервью с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

«Бей Беги» обыграл «Сахалинец» в четвертьфинале Winline Медиалиги