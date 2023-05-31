«Есть пару человек. У них заканчивается сезон, когда начинается МКС». Герман о трансферах «Амкала» на турнир

Герман высказался о возможных подписаниях «Амкала» на BetBoom Московский Кубок Селебрити.

– Герман, будете проводить дополнительные трансферы под МКС-2023? Может быть, делить игроков: кто-то играет на МКС, а кто-то – в Медиалиге?

– Мы не будем делить игроков. У нас есть несколько новых ребят в заявке на Медиалигу, они же будут в заявку на МКС. Просто есть пару-тройку человек, у которых заканчивается сезон в профессиональном футболе, как раз когда начинается МКС.

– Бирюков все-таки сыграет за «Амкал» на МКС?

– (смеется). Тут стоит дождаться заявку на МКС. Думаю, что он всегда готов к этим вопросам, лучше у него спрашивать.

– А почему у новичков «Амкала» нет крутых презентаций? Это всегда было фишкой «Амкала».

– Есть ребята, которые приходят просто помогать. В целом, сложно сделать прикольную презентацию, когда ребята приходят из профессионального футбола, потому что нет предыстории, за которую можно зацепиться. А просто сделать, чтобы сделать, мы не хотим.

Лучше ребята сейчас себя покажут, закончится турнир, мы объявим о долгосрочном партнерстве. Уже они будут иметь лицо и узнаваемость. Будет интереснее.

Например, Имаев, когда приходил, его не знали, а сейчас в комментариях его называют викингом. Мы уже понимаем за что зацепиться, – сказал президент «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.