Светлана Думич присоединилась к «Народной Команде»

Теги высшая лига Болгария Уйпешт Winline Медиалига Reality Светлана Думич Народная Команда Медиафутбол

Светлана Думич перешла в «Народную Команду».

«Мы заявили Думич во время трансферного окна. Света еще в марте сказала, что она часть «Народной Команды», даже если уедет играть профессионально. Сейчас она вернулась – она поможет нам и как игрок, и как медийная личность.

Не смотря на приход Майка в команду, переход Светы был заранее согласован. Она вчера прилетела в 3 часа утра, вечером уже была на командном собрании, сидела до последнего, хоть и была уставшая. Она уже полноценная часть коллектива», – рассказал босс «Народной Команды» Владислав Мак в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Весной Светлана заключила профессиональный контракт с «Уйпештом» на 4 месяца. Ранее Думич выступала два сезона Медиалиги за Reality и стала первой девушкой, которая забила в лиге.

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