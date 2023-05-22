Блатов о несостоявшемся переходе в «Народную Команду»: «Как я могу уйти из «Родины Медиа», где еще ничего не успел доказать?»

Теги Виктор Блатов Winline Медиалига Родина Медиа возможные трансферы Народная Команда Медиафутбол

Виктор Блатов рассказал о несостоявшемся переходе в «Народную Команду».

– Ты должен был перейти в «Народную Команду», но в самый последний момент трансфер сорвался, почему?

– Как я могу уйти из команды, где я еще ничего не успел доказать? Я понимаю, что мало игрового времени давали, но я решил для себя, что, уйдя из команды, я бы не принял своеобразный вызов.

Был бы такой, подберу простое слово, лох в глазах зрителей и в своих собственных. В матче с «Бей Беги» тренер дал шанс, наконец-то побольше игрового времени.

Думаю, я оправдал его ожидания от своей игры, от своего трансфера. Будем дальше работать, надеюсь, следующий гол не отменят.

– А почему вообще думал уйти из «Родины Медиа»?

– Потому что не давали шанса, мало игрового времени было, хотя на тренировках я очень старался. За это становилось очень обидно по-человечески. Когда ты стараешься, ездишь, еще и тренировки в 9:30, пока доедешь, встаю каждый день в 7:30, а в итоге не играю.

Вот это жутко обидно, поэтому мысли проскакивали. Но и параллельно я их сразу откидывал как можно дальше, потому что ничего не доказал в «Родине Медиа».

– А были другие предложения? 

– Да, я не буду говорить куда, но было несколько вариантов еще: одна команда – топ, другая – нет, – сказал нападающий «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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