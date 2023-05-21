Безлихотнов, Скобликов и Сикоев – игроки медиафутбольного Fight Nights

Fight Nights объявил о подписании пятерых футболистов.

Состав пополнили Павел Деобальд, Максим Федосеев, Асланбек Сикоев, Евгений Скобликов и Никита Безлихотнов.

32-летний полузащитник Павел Деобальд перешел из медиафутбольного клуба «Дружина».

Максиму Федосееву 30-лет, он опорный полузащитник. Раньше в медиафутбольных клуба не играл.

Асланбек Сикоев – центрфорвард, 28 лет, перешел из «БроукБойз»

Евгений Скобликов выступал за FC Bus братьев Гатаговых. Он полузащитник, ему 32 года.

Никита Безлихотнов – 32-летний полузащитник. Ранее выступал за Reality