Безлихотнов, Скобликов и Сикоев – игроки медиафутбольного Fight Nights

Теги Павел Деобальд Евгений Скобликов Никита Безлихотнов Асланбек Сикоев Максим Федосеев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Fight Nights объявил о подписании пятерых футболистов.

Состав пополнили Павел Деобальд, Максим Федосеев, Асланбек Сикоев, Евгений Скобликов и Никита Безлихотнов.

32-летний полузащитник Павел Деобальд перешел из медиафутбольного клуба «Дружина».

Максиму Федосееву 30-лет, он опорный полузащитник. Раньше в медиафутбольных клуба не играл.

Асланбек Сикоев – центрфорвард, 28 лет, перешел из «БроукБойз»

Евгений Скобликов выступал за FC Bus братьев Гатаговых. Он полузащитник, ему 32 года.

Никита Безлихотнов – 32-летний полузащитник. Ранее выступал за Reality

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