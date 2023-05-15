«Такая символика приравнивается к другим символам, против которых мы воевали в Великую Отечественную войну». Осипов о запрещенном спонсоре GOATS
Николай Осипов объяснил, почему GOATS не могут играть в форме с нынешним спонсором.
«Козлы» планировали провести сезон в форме с рекламой нелегальной букмекерской конторы. На две первые игры команда вышла, заклеив логотип спонсора на футболках.
В третьем туре GOATS собирались играть с неприкрытым лого на форме, однако незадолго до игры организаторы заставили их заклеить название букмекера.
«Мы действуем в рамках законодательства РФ. На первый матч пришли сотрудники Отдела «Э», которые объяснили Гуди, каким образом он нарушает закон.
У него в голове была другая формулировка – что это штраф 500 рублей, ничего страшного. Мол, это нативная реклама, она не запрещена.
Оказывается, что запрещена. Winline Медиалига – это любительское соревнование, массовое мероприятие, где использование неразрешенной символики приравнивается к другим символам более серьезного содержания, в том числе против которых мы воевали в Великую Отечественную войну.
Поэтому Дима нарушал закон. В его случае заклеить букву – это отделаться легким испугом, мягко говоря. Он это понял и все сделал.
Но на 3-м туре людей, которые общались с Гуди на 1-м туре, не было. Однако были их коллеги. Их Гуди не знал. Слава богу, не дошло до того, чтобы эти коллеги еще раз объясняли Диме, что так делать нельзя», – сказал президент МФЛ.
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