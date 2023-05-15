«Такая символика приравнивается к другим символам, против которых мы воевали в Великую Отечественную войну». Осипов о запрещенном спонсоре GOATS

Николай Осипов объяснил, почему GOATS не могут играть в форме с нынешним спонсором.

«Козлы» планировали провести сезон в форме с рекламой нелегальной букмекерской конторы. На две первые игры команда вышла, заклеив логотип спонсора на футболках.

В третьем туре собирались играть с неприкрытым лого на форме, однако незадолго до игры организаторы заставили их заклеить название букмекера.

«Мы действуем в рамках законодательства РФ. На первый матч пришли сотрудники Отдела «Э», которые объяснили Гуди, каким образом он нарушает закон.

У него в голове была другая формулировка – что это штраф 500 рублей, ничего страшного. Мол, это нативная реклама, она не запрещена.

Оказывается, что запрещена. – это любительское соревнование, массовое мероприятие, где использование неразрешенной символики приравнивается к другим символам более серьезного содержания, в том числе против которых мы воевали в Великую Отечественную войну.

Поэтому Дима нарушал закон. В его случае заклеить букву – это отделаться легким испугом, мягко говоря. Он это понял и все сделал.

Но на 3-м туре людей, которые общались с Гуди на 1-м туре, не было. Однако были их коллеги. Их Гуди не знал. Слава богу, не дошло до того, чтобы эти коллеги еще раз объясняли Диме, что так делать нельзя», – сказал президент МФЛ.