Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко будет работать в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева

Бывшая пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко нашла новую команду.

Она будет работать в медийном ФК «10», одним из основателей которого является комик Азамат Мусагалиев.

Из « » ушла в начале апреля.

В сотрудничестве с ней были заинтересованы многие клубы , а также .

Фото: телеграм-канал ФК «10»