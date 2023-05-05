Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко будет работать в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева

Теги премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Полина Лысенко Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Бывшая пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко нашла новую команду.

Она будет работать в медийном ФК «10», одним из основателей которого является комик Азамат Мусагалиев.

Из «Динамо» Лысенко ушла в начале апреля.

В сотрудничестве с ней были заинтересованы многие клубы Winline Медиалиги, а также РФС.

Фото: телеграм-канал ФК «10»

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43 комментария

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Ovsyankin
Ответ 0mertas626
был на медиалиге на прошлых выходных - от Азамата прям тащит от него какой-то неприятностью - охрана, Майбах, задранная голова. в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
Соболезную, тому что бы на медиалиге)
+138
-14
+124
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0mertas626
был на медиалиге на прошлых выходных - от Азамата прям тащит от него какой-то неприятностью - охрана, Майбах, задранная голова.
в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
+89
-12
+77
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svft
новости медиалыги. ты их в дверь - они в окно
+54
-1
+53
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 0mertas626
был на медиалиге на прошлых выходных - от Азамата прям тащит от него какой-то неприятностью - охрана, Майбах, задранная голова. в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
Как говорится, Азамат* без понтов - известно какой Азамат*🤓
*-🇰🇿
+22
-2
+20
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ WhatZ
то есть тебе все равно, что он россиянин, да?
Неплохой байт, но всё-таки Россия - многонациональная страна и почему знаменитая присказка про казахов, которую они сами любят обыгрывать, не должна работать при наличии паспорта РФ? А пришлось так прятать, потому что бот на какое-то из слов реагирует и удаляет🤓
+14
-2
+12
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Вратарь Бага
Важная новость, держите в курсе)
+11
-1
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Удар Кержакова
Ответ WhatZ
эмм. паспорт РФ? Он родился в России и всю жизнь живет там. Какой он казах? Или для тебя все люди с "не таким разрезом глаз" не русские?
Гражданство российское, национальность казах. Или если в России то ты русский?)
+11
-2
+9
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wolkov
Ответ WhatZ
эмм. паспорт РФ? Он родился в России и всю жизнь живет там. Какой он казах? Или для тебя все люди с "не таким разрезом глаз" не русские?
ну как бэ, люди "с не таким разрезом глаз" скорее всего и есть нерусские. этнические казахи как азамат, например
+12
-3
+9
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уркунде
Какая разница, где бить в гонг...
+9
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ WhatZ
эмм. паспорт РФ? Он родился в России и всю жизнь живет там. Какой он казах? Или для тебя все люди с "не таким разрезом глаз" не русские?
Всё понятно. Удачной работы👋🤖
+12
-4
+8
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DekiB
Ответ уркунде
Какая разница, где бить в гонг...
Пусть в мой гонг побьёт!
+9
-3
+6
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Удар Кержакова
Ответ WhatZ
то есть тебе все равно, что он россиянин, да?
должен переживать по этому поводу?
+6
-2
+4
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Alex Korolev
Ответ evil
у кого ещё нет клуба в медиалиге?
У меня, но я заявлюсь в следующий сезон
+4
0
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evil
у кого ещё нет клуба в медиалиге?
+5
-1
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Виталии Пархоменко
И Медведеву пусть с собой заберет, отвлекает ребят. Не команда а шоумены!
+3
0
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Olenyuksi
С Лещуком замутила и ушла, теперь Азамату глазки будет строить...
+3
0
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Jan Paskel
Ответ 0mertas626
был на медиалиге на прошлых выходных - от Азамата прям тащит от него какой-то неприятностью - охрана, Майбах, задранная голова. в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
Кушанашвили это самый обезбашенный, самый крутой человек из шоу-бизнеса, с ним вряд ли кто может тягаться... такие кохонес надо иметь априори генетически, а потом ещё и вырастить в жизни.

а Насчёт Азамата... мне кажется он всё-таки справится с медными трубами, хотя от этого ни холодно, ни жарко.
+7
-4
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Рагнар Лодброк
Кто Полину ужинает ,у того она и аташе
+3
0
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Analjinn
Ответ Jan Paskel
Кушанашвили это самый обезбашенный, самый крутой человек из шоу-бизнеса, с ним вряд ли кто может тягаться... такие кохонес надо иметь априори генетически, а потом ещё и вырастить в жизни. а Насчёт Азамата... мне кажется он всё-таки справится с медными трубами, хотя от этого ни холодно, ни жарко.
Его это (слава, деньги, гламур) прёт, это мотивирует его пахать. Не думаю что это что-то сильно плохое, не всем быть высокодуховными аскетами.
+2
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оле - топ юрген - клоп
Ответ 0mertas626
был на медиалиге на прошлых выходных - от Азамата прям тащит от него какой-то неприятностью - охрана, Майбах, задранная голова. в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
Плебейские замашки это называется
+2
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Виталии Пархоменко
Ответ Игорь Чернецов
Привет, Виталий! Вот с Полиной то как раз наша команда играла, чего не скажешь про Медведеву. А так то ты прав, слишком много ВТБ уделяет САМОПИАРУ , и совсем забыли о футболе.
Привет Игорь! Достаточно посмотреть на Сазонова, очень много уделяет внешности, хвостик поправлять несколько раз за игру это никуда не годится. Не хватает только зеркальца.)А интервью какие дает. Что он сказал в зимнее межсезонье, что поборемся с Зенитом, когда отставание было 13 очков. Не умеете играть, помолчите, за умного сойдёте. Меня заявления днарей всегда раздражали и будут раздражать. Тюкавин ведёт себя скромно, вот таким должен быть Динамовец. Последним именно таким был Игорь Семшов.
+2
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Игорь Чернецов
Ответ Виталии Пархоменко
И Медведеву пусть с собой заберет, отвлекает ребят. Не команда а шоумены!
Привет, Виталий!
Вот с Полиной то как раз наша команда играла, чего не скажешь про Медведеву.
А так то ты прав, слишком много ВТБ уделяет САМОПИАРУ , и совсем забыли о футболе.
+2
0
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Истинный зенитовец
Наша родная РПЛ уже настолько убога, что из нее в медиалигу на повышение уходят
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Oleg Pepel
От приятных камызяк, с довольно острыми порой текстами,до лизоблюда власти и ...такого пафоса( если, что сталкивался с ним, пафоса там..у Роналду меньше)
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Игорь Чернецов
Ответ Виталии Пархоменко
Привет Игорь! Достаточно посмотреть на Сазонова, очень много уделяет внешности, хвостик поправлять несколько раз за игру это никуда не годится. Не хватает только зеркальца.)А интервью какие дает. Что он сказал в зимнее межсезонье, что поборемся с Зенитом, когда отставание было 13 очков. Не умеете играть, помолчите, за умного сойдёте. Меня заявления днарей всегда раздражали и будут раздражать. Тюкавин ведёт себя скромно, вот таким должен быть Динамовец. Последним именно таким был Игорь Семшов.
Всё верно ,Виталий!!!
Я тут сразу вспомнил фильмhttps://youtu.be/ZeQlvnGSWI0 после твоего комента))
Потрать две минуты, посмотри...
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