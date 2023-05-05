Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко будет работать в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева
Бывшая пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко нашла новую команду.
Она будет работать в медийном ФК «10», одним из основателей которого является комик Азамат Мусагалиев.
Из «Динамо» Лысенко ушла в начале апреля.
В сотрудничестве с ней были заинтересованы многие клубы Winline Медиалиги, а также РФС.
Фото: телеграм-канал ФК «10»
в отличие от тех же Уткина и Кушанашвили
*-🇰🇿
а Насчёт Азамата... мне кажется он всё-таки справится с медными трубами, хотя от этого ни холодно, ни жарко.
Вот с Полиной то как раз наша команда играла, чего не скажешь про Медведеву.
А так то ты прав, слишком много ВТБ уделяет САМОПИАРУ , и совсем забыли о футболе.
Я тут сразу вспомнил фильмhttps://youtu.be/ZeQlvnGSWI0 после твоего комента))
Потрать две минуты, посмотри...