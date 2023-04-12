Марина Федункив и Антон Шастун могут сыграть за ФК «10» в Winline Медиалиге. Это клуб Азамата Мусагалиева

Антон Шастун и Марина Федункив могут сыграть за ФК «10» в Winline Медиалиге.

Звездное усиление состава анонсировал президент и нападающий команды Азамат Мусагалиев.

– Насколько интересно ФК «10» будет принять участие в Кубке России?

– Нам будет очень интересно поучаствовать в Кубке России. Это нонсенс, это же из ряда вон выходящее событие, а когда участвуешь в таких событиях, это всегда здорово и весело.

– ФК «10» разделил посев с такими командами, как 2Drots, «Амкал» и « ». В комментариях многие не понимают, почему так. Что вы можете ответить на эту критику?

– Слушайте, я могу либо быть солидарен с ними, либо нет. Если им будет приятнее, то я буду с ними солидарен. Мы сами не понимаем, почему так произошло.

Но если выразить вторую точку зрения, то понятно, почему все так произошло. По итогам прошлого сезона мы вроде были в топ-5 команд, которые максимально быстро развились медийно.

Мы набрали больше всех подписчиков среди новых команд. До 2Drots и «Амкала» нам еще далеко, но наш канал максимально быстро растет, ребята очень быстро развиваются медийно. Каждый хочет продемонстрировать не только свои футбольные навыки, но и другие творческие способности.

– Будут ли еще в команде звезды? Была информация, что Антон Шастун присоединится к ФК «10», может быть, раскроете кого-то еще?

– Нет смысла скрывать – это Антон Шастун. Также Алексей Воробьев. Скорее всего, мы их увидим в ближайшем будущем. Возможно, на поле выйдет Юлианна Караулова.

Она очень хорошо играет в футбол, вы не знали? И еще, возможно, Марина Федункив, она очень хороший вратарь, – сказал президент « ».