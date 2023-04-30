«Бей Беги» сыграет с Fight Nights в 1-м туре Winline Медиалиги

Теги Winline Медиалига Бей Беги Fight Nights результаты Медиафутбол

«Бей Беги» и Fight Nights сыграют в 1-м туре Winline Медиалиги.

«Бей Беги» под руководством и.о. главного тренера Александра Соболева подошли к турниру в обновленном составе. Клуб объявил 15 новичков, включая Квинси Промеса.

Fight Nights также усилились, подписав в зимнее трансферное окно Романа Павлюченко и Георгия Тигиева.

30 апреля, воскресенье

«Бей Беги» – Fight Nights – 12:30

Примечание: время начала матча – московское

Расписание тура

Опубликовал Илья Ковалев

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