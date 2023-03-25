Тигиев получил травму в матче с «Оренбургом». Защитник «Броуков» пропустит медиафутбольный турнир в Казахстане

Теги Оренбург Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Георгий Тигиев рассказал о травме, полученной в игре с «Оренбургом».

Сегодня состоялся матч между «Оренбургом» и «БроукБойз», команда РПЛ разгромила «Броуков» – 9:0. 

– Тига, как самочувствие?

– Не очень.

– Что по травме скажешь, надолго, как думаешь?

– Минимум месяцок, надеюсь, месяц хотя бы, не больше.

– То есть Казахстан мимо?

– К сожалению, да.

– К МФЛ думаешь вернуться? Старт 29 апреля.

– Надеюсь, – сказал защитник «БроукБойз».

Вчера бывший защитник «Спартака» играл за сборную Winline Медиалиги. Команда звезд МФЛ разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

В начале апреля команда Райзена и Дмитрия Егорова отправится на медиафутбольный турнир в Казахстан.

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий