Тигиев получил травму в матче с «Оренбургом». Защитник «Броуков» пропустит медиафутбольный турнир в Казахстане
Георгий Тигиев рассказал о травме, полученной в игре с «Оренбургом».
Сегодня состоялся матч между «Оренбургом» и «БроукБойз», команда РПЛ разгромила «Броуков» – 9:0.
– Тига, как самочувствие?
– Не очень.
– Что по травме скажешь, надолго, как думаешь?
– Минимум месяцок, надеюсь, месяц хотя бы, не больше.
– То есть Казахстан мимо?
– К сожалению, да.
– К МФЛ думаешь вернуться? Старт 29 апреля.
– Надеюсь, – сказал защитник «БроукБойз».
Вчера бывший защитник «Спартака» играл за сборную Winline Медиалиги. Команда звезд МФЛ разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).
В начале апреля команда Райзена и Дмитрия Егорова отправится на медиафутбольный турнир в Казахстан.
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