Тигиев получил травму в матче с «Оренбургом». Защитник «Броуков» пропустит медиафутбольный турнир в Казахстане

Георгий Тигиев рассказал о травме, полученной в игре с «Оренбургом».

Сегодня состоялся матч между «Оренбургом» и «БроукБойз», команда РПЛ разгромила «Броуков» – 9:0.

– Тига, как самочувствие?

– Не очень.

– Что по травме скажешь, надолго, как думаешь?

– Минимум месяцок, надеюсь, месяц хотя бы, не больше.

– То есть Казахстан мимо?

– К сожалению, да.

– К МФЛ думаешь вернуться? Старт 29 апреля.

– Надеюсь, – сказал защитник « ».

Вчера бывший защитник «Спартака» играл за сборную . Команда звезд МФЛ разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

В начале апреля команда Райзена и Дмитрия Егорова отправится на медиафутбольный турнир в Казахстан.