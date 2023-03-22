Егоров о словах Кафельникова про Ельцина: «Учителя и врачи из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да? А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели?»

Дмитрий Егоров отреагировал на высказывания о Борисе Ельцине.

Самый титулованный теннисист в истории России утверждает, что бывший президент РФ – «сильный человек, ведь он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года».

«Учителя, преподаватели, врачи – это те люди, которые сидели на печи и квасили? Они из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да?

А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели, да? – написал президент « ».

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

Кафельников и Ельцин: от критики за шумное появление на Кубке Дэвиса до дружеских звонков и шуток про инфаркт