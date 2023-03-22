Егоров о словах Кафельникова про Ельцина: «Учителя и врачи из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да? А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели?»
Дмитрий Егоров отреагировал на высказывания Евгения Кафельникова о Борисе Ельцине.
Самый титулованный теннисист в истории России утверждает, что бывший президент РФ – «сильный человек, ведь он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года».
«Учителя, преподаватели, врачи – это те люди, которые сидели на печи и квасили? Они из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да?
А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели, да? – написал президент «БроукБойз».
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Когда стали достаточно увольнятся, подняли до того уровня, что бы на еду стало хватать. )
Этот советский инфантилизм и привёл нас туда, где мы сейчас. И далеко не последнею роль в этом сыграли покорные и готовые на всё учителя. )
А учитель - должен иметь своё достоинство, и если зарплата маленькая - уходить. А не покорно сидеть за копейки, выполняя самые идиотские требования из администраций, утешая себя "Я же детей учу, это так вааажно!!!111". Я бы им вообще не платил, пока собственное достоинство не появится. Тряпка не может научить детей чему-то полезному.
"Ранний" Ельцин, где-то с 1991 до 1993, работал в тяжелейших условиях, и его заслуги, что страна тяжело, но смогла перестроиться на рыночные реалии, трудно отрицать
Но в целом я бы, говоря о Ельцине, инвертировал китайскую формулу - 30% успехов, 70% ошибок
Самую роковую из которых он совершил в 1999 году
А вот в Ельцинские времена была полная №опа. Платили сущие копейки. И это не считая всего того фиаскца, который творился вокруг.
Этим и войдёт в историю, к сожалению
Б.Н. провел тяжелейшие реформы, но при этом подсел на стакан и окружил себя Кержаковыми и прочими недалекими людьми, либо аферистами по типу Березовского и пр.
Следующему президенту несказанно повезло, реформы проведены, дефицита нет, и, самое главное, цены на энергоресурсы начали расти с 9-11 $ за баррель до 150. В бюджет потекла валюта рекой, денег хоть ж…й жри, казалось бы, вкладывай в экономику, развивай. Увы, не тут то было.
По итогу, года через 2-3 страна будет переживать колоссальный кризис, которого не было даже в 90-е.
ИМХО
В СССР врач/учитель/препод - нищая профессия, которая может жить исключительно за счёт взяток. Очень странно было бы, что бы с распадом СССР - мгновенно всё поменялось. А бандиты поднимались всю советскую власть, так как идеологический близкими были.