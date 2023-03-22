Егоров о словах Кафельникова про Ельцина: «Учителя и врачи из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да? А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели?»

Теги Евгений Кафельников Борис Ельцин Политика Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на высказывания Евгения Кафельникова о Борисе Ельцине.

Самый титулованный теннисист в истории России утверждает, что бывший президент РФ – «сильный человек, ведь он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года».

«Учителя, преподаватели, врачи – это те люди, которые сидели на печи и квасили? Они из-за алкоголизма зарплаты месяцами не получали, да?

А бандосы поднимались, потому что к успеху страну вели, да? – написал президент «БроукБойз».

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

Кафельников и Ельцин: от критики за шумное появление на Кубке Дэвиса до дружеских звонков и шуток про инфаркт

21 комментарий

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Rio de Janeiro
У Ельцина была прекрасная фраза–"Нам нужны патриотично настроенные профессионалы, а не профессиональные патриоты" что, как мне кажется, очень актуально в нынешнее время когда в российской политике многие свою некомпетентность и бездарность прикрывают урапатриотической риторикой.В целом, как человек, в сознательном возрасте не заставший 90-е и не ощутивший на себе все издержки правления Бори, тяжело объективно его оценивать, ещё учитывая и те тяжелейшие условия в которых он оказался.Единственно, нет сомнений что он хотел стране лучшего и был патриотом здорового человека
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Maxim Vasnechov
Ответ ivan 07
А почему зарплату не получали ? На этот вопрос попробовал найти ответ ? Бюджетники откуда имеют зарплату ? Кто пополняет бюджет ? Продуктов не было , одежды не было .Не было то , другое , а это значит ? Извилины даны думать, а потом говорить. У Ельцина не было накопления в бюджете. И вообще при совке его было недостаточно. И только благодаря новым рыночным отношениям пошли отчисления в виде налогов , а отсюда и своевременная зарплата.
Там ещё одна логика есть. Зачем платить бюджетникам больше зарплаты, если они и так за эти копейки готовы работать? Это же так работает.
Когда стали достаточно увольнятся, подняли до того уровня, что бы на еду стало хватать. )
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Maxim Vasnechov
Ответ Alex1104
Вас кто-то жестко обидел в школе? Бывает. Больше не хочу дискутировать - не о чем. И не с кем.
Нет. Просто за зарплаты и права - принято бороться. А не сидеть покорно на попе, в ожидании что придёт сильный дядя и даст зарплаты. 80% бюджетников этого в упор не понимают.
Этот советский инфантилизм и привёл нас туда, где мы сейчас. И далеко не последнею роль в этом сыграли покорные и готовые на всё учителя. )
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Вадим Сидоров
Ответ Yerlan73
Б.Н. Ельцину было сложнее всего: переход от плановой, уже лежащей на боку, экономики в капитализм. Дешевые нефть, газ и прочие прир.ресурсы, заводы и фабрики производящие никому не нужный ширпотреб, тотальный дефицит, который начался еще при Союзе. Б.Н. провел тяжелейшие реформы, но при этом подсел на стакан и окружил себя Кержаковыми и прочими недалекими людьми, либо аферистами по типу Березовского и пр. Следующему президенту несказанно повезло, реформы проведены, дефицита нет, и, самое главное, цены на энергоресурсы начали расти с 9-11 $ за баррель до 150. В бюджет потекла валюта рекой, денег хоть ж…й жри, казалось бы, вкладывай в экономику, развивай. Увы, не тут то было. По итогу, года через 2-3 страна будет переживать колоссальный кризис, которого не было даже в 90-е. ИМХО
Неправда это Путя поднял цены на нефть. Пришёл и на фоне его авторитета цены взлетели)
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Alex1104
Ответ Maxim Vasnechov
То что было в 90е - это прямое следствие 80х. Когда раздавали ничем не заработанные деньги, просто напечатанные бумажки. Экономика так работает. А учитель - должен иметь своё достоинство, и если зарплата маленькая - уходить. А не покорно сидеть за копейки, выполняя самые идиотские требования из администраций, утешая себя "Я же детей учу, это так вааажно!!!111". Я бы им вообще не платил, пока собственное достоинство не появится. Тряпка не может научить детей чему-то полезному.
Вас кто-то жестко обидел в школе? Бывает. Больше не хочу дискутировать - не о чем. И не с кем.
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Мария Усенко
Ответ BananaMama
Китайцы часто говорят, как они оценивают Мао: "70% успехов, 30% ошибок" "Ранний" Ельцин, где-то с 1991 до 1993, работал в тяжелейших условиях, и его заслуги, что страна тяжело, но смогла перестроиться на рыночные реалии, трудно отрицать Но в целом я бы, говоря о Ельцине, инвертировал китайскую формулу - 30% успехов, 70% ошибок Самую роковую из которых он совершил в 1999 году
Китайцы так говорят только потому, что ошибки Мао стали настолько очевидны и доступа к информации о них стало больше, что отрицать их уже невозможно. Впереди всегда акцент на 70% успеха. Я живу в Китае, я знаю, откуда эта формула) Ельцин же - это 99,99% ошибок и самого пакостного национального предательства
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Yerlan73
Ответ BananaMama
Китайцы часто говорят, как они оценивают Мао: "70% успехов, 30% ошибок" "Ранний" Ельцин, где-то с 1991 до 1993, работал в тяжелейших условиях, и его заслуги, что страна тяжело, но смогла перестроиться на рыночные реалии, трудно отрицать Но в целом я бы, говоря о Ельцине, инвертировал китайскую формулу - 30% успехов, 70% ошибок Самую роковую из которых он совершил в 1999 году
Да, на 1000% это его роковая ошибка, которая кроме спасения собственной семьи, ничего хорошего для РФ не принесло.
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Maxim Vasnechov
Ответ Alex1104
Не совсем так. Да, многого не было, но лучше как в 90-е? Ведь даже в 97-99 зарплаты учителя едва хватало только на еду! Что толку, что дефицита нет, когда тебе на макароны едва хватает?
То что было в 90е - это прямое следствие 80х. Когда раздавали ничем не заработанные деньги, просто напечатанные бумажки. Экономика так работает.
А учитель - должен иметь своё достоинство, и если зарплата маленькая - уходить. А не покорно сидеть за копейки, выполняя самые идиотские требования из администраций, утешая себя "Я же детей учу, это так вааажно!!!111". Я бы им вообще не платил, пока собственное достоинство не появится. Тряпка не может научить детей чему-то полезному.
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BananaMama
Ответ Alex1104
Не совсем так. Да, многого не было, но лучше как в 90-е? Ведь даже в 97-99 зарплаты учителя едва хватало только на еду! Что толку, что дефицита нет, когда тебе на макароны едва хватает?
Это называется "колосс на глиняных ногах под названием совок рухнул, пришлось строить экономику заново с нуля. При цене на нефть меньше 10 долларов за баррель"
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Alex1104
Ответ Maxim Vasnechov
Ага. Достойные зарплаты, только купить на них ничего нельзя было. Хотя конечно от места проживания зависит, но в провинции дефицит тотальный был. Деньги вроде бы и были - но купить нельзя.
Не совсем так. Да, многого не было, но лучше как в 90-е? Ведь даже в 97-99 зарплаты учителя едва хватало только на еду! Что толку, что дефицита нет, когда тебе на макароны едва хватает?
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ivan 07
А почему зарплату не получали ? На этот вопрос попробовал найти ответ ? Бюджетники откуда имеют зарплату ? Кто пополняет бюджет ? Продуктов не было , одежды не было .Не было то , другое , а это значит ? Извилины даны думать, а потом говорить. У Ельцина не было накопления в бюджете. И вообще при совке его было недостаточно. И только благодаря новым рыночным отношениям пошли отчисления в виде налогов , а отсюда и своевременная зарплата.
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BananaMama
Ответ Maxim Vasnechov
Слава богу, сейчас всё по другому. Особенно про бандитов понравилось. В СССР врач/учитель/препод - нищая профессия, которая может жить исключительно за счёт взяток. Очень странно было бы, что бы с распадом СССР - мгновенно всё поменялось. А бандиты поднимались всю советскую власть, так как идеологический близкими были.
Даже не считая того, что "братва" 90х в нулевые в огромном количестве просто переместилась из подпольных качалок в кабинеты, часто забывают один фактор. Методы 90х уже в нулевые банально устарели. Сейчас, если хочешь отжать у конкурента бизнес, совсем не нужно посылать к нему бритоголовых ребят с битами и паяльником. Достаточно просто через связи в ФСБ, прокурорских, да хотя бы пожарных и санэпидемстанции дать команду "фас"
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Maxim Vasnechov
Ответ Alex1104
После прихода Горбачева учителя стали получать достойные деньги, это я точно знаю. А вот в Ельцинские времена была полная №опа. Платили сущие копейки. И это не считая всего того фиаскца, который творился вокруг.
Ага. Достойные зарплаты, только купить на них ничего нельзя было. Хотя конечно от места проживания зависит, но в провинции дефицит тотальный был. Деньги вроде бы и были - но купить нельзя.
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Yerlan73
Ответ CSKA\LAZIO\Netherlands
Всё по делу, только: *Коржаков(наверное т9)
Спасибо
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BananaMama
Ответ Yerlan73
Б.Н. Ельцину было сложнее всего: переход от плановой, уже лежащей на боку, экономики в капитализм. Дешевые нефть, газ и прочие прир.ресурсы, заводы и фабрики производящие никому не нужный ширпотреб, тотальный дефицит, который начался еще при Союзе. Б.Н. провел тяжелейшие реформы, но при этом подсел на стакан и окружил себя Кержаковыми и прочими недалекими людьми, либо аферистами по типу Березовского и пр. Следующему президенту несказанно повезло, реформы проведены, дефицита нет, и, самое главное, цены на энергоресурсы начали расти с 9-11 $ за баррель до 150. В бюджет потекла валюта рекой, денег хоть ж…й жри, казалось бы, вкладывай в экономику, развивай. Увы, не тут то было. По итогу, года через 2-3 страна будет переживать колоссальный кризис, которого не было даже в 90-е. ИМХО
Китайцы часто говорят, как они оценивают Мао: "70% успехов, 30% ошибок"
"Ранний" Ельцин, где-то с 1991 до 1993, работал в тяжелейших условиях, и его заслуги, что страна тяжело, но смогла перестроиться на рыночные реалии, трудно отрицать
Но в целом я бы, говоря о Ельцине, инвертировал китайскую формулу - 30% успехов, 70% ошибок
Самую роковую из которых он совершил в 1999 году
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Alex1104
Ответ Maxim Vasnechov
Слава богу, сейчас всё по другому. Особенно про бандитов понравилось. В СССР врач/учитель/препод - нищая профессия, которая может жить исключительно за счёт взяток. Очень странно было бы, что бы с распадом СССР - мгновенно всё поменялось. А бандиты поднимались всю советскую власть, так как идеологический близкими были.
После прихода Горбачева учителя стали получать достойные деньги, это я точно знаю.
А вот в Ельцинские времена была полная №опа. Платили сущие копейки. И это не считая всего того фиаскца, который творился вокруг.
+1
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OlegLawyer
Дима ! Тебе машину сожгли не в проклятые 90-е, а совсем недавно , в спокойные 20-е...
+4
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CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Yerlan73
Б.Н. Ельцину было сложнее всего: переход от плановой, уже лежащей на боку, экономики в капитализм. Дешевые нефть, газ и прочие прир.ресурсы, заводы и фабрики производящие никому не нужный ширпотреб, тотальный дефицит, который начался еще при Союзе. Б.Н. провел тяжелейшие реформы, но при этом подсел на стакан и окружил себя Кержаковыми и прочими недалекими людьми, либо аферистами по типу Березовского и пр. Следующему президенту несказанно повезло, реформы проведены, дефицита нет, и, самое главное, цены на энергоресурсы начали расти с 9-11 $ за баррель до 150. В бюджет потекла валюта рекой, денег хоть ж…й жри, казалось бы, вкладывай в экономику, развивай. Увы, не тут то было. По итогу, года через 2-3 страна будет переживать колоссальный кризис, которого не было даже в 90-е. ИМХО
Всё по делу, только: *Коржаков(наверное т9)
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BananaMama
Ельцин - это наш Пауль фон Гинденбург
Этим и войдёт в историю, к сожалению
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Yerlan73
Б.Н. Ельцину было сложнее всего: переход от плановой, уже лежащей на боку, экономики в капитализм. Дешевые нефть, газ и прочие прир.ресурсы, заводы и фабрики производящие никому не нужный ширпотреб, тотальный дефицит, который начался еще при Союзе.
Б.Н. провел тяжелейшие реформы, но при этом подсел на стакан и окружил себя Кержаковыми и прочими недалекими людьми, либо аферистами по типу Березовского и пр.
Следующему президенту несказанно повезло, реформы проведены, дефицита нет, и, самое главное, цены на энергоресурсы начали расти с 9-11 $ за баррель до 150. В бюджет потекла валюта рекой, денег хоть ж…й жри, казалось бы, вкладывай в экономику, развивай. Увы, не тут то было.
По итогу, года через 2-3 страна будет переживать колоссальный кризис, которого не было даже в 90-е.
ИМХО
+17
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Maxim Vasnechov
Слава богу, сейчас всё по другому. Особенно про бандитов понравилось.
В СССР врач/учитель/препод - нищая профессия, которая может жить исключительно за счёт взяток. Очень странно было бы, что бы с распадом СССР - мгновенно всё поменялось. А бандиты поднимались всю советскую власть, так как идеологический близкими были.
+5
-6
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