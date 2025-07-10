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«Амкал» может отказаться от участия в Кубке России. Клуб уговаривают найти ресурсы

Босс «Амкала» Герман склоняется к тому, чтобы сняться с участия в Кубке России.

«Нас уговаривают участвовать в Кубке, просят найти ресурсы. Но я склоняюсь к тому, что нет. «Крысева» нашел нам спонсора – фонд, в котором работает друг Севы и которому стало интересно помочь нам, чтобы мы играли в Кубке России и чтобы нашим домашним стадионом стал в стадион Красноярске. Четыре часа лететь из Москвы. Прикольно – мы только за путешествия по регионам.

Очень хочется респектнуть за приглашение в Кубок. Но если у тебя есть запас прочности, то, конечно, имеет смысл участвовать. «Десятка» безумно хотела.

«СиндЕкат» тоже хочет, но как им попасть, если они из Урала? Нам в РФС сказали, если бы мы сразу, месяц назад сказали, что будем в Красноярске, нам бы подобрали команду из того региона. Но откуда мы знали, что будет жеребьевка? Мы об этом узнали во время игры», – рассказал президент «Амкала».

В новом сезоне FONBET Кубка России сыграют три медийные команды: «Амкал», 2Drots и «БроукБойз».

«Амкал» в первом раунде должен встретится с клубом Второй Лиги «Квант» из Обнинска.

Директор обнинского клуба Лев Березнер отказался от предложения «Амкала» перенести матч в Красноярск. Партнер «Амкала» был готов оплатить расходы «Кванта», но клуб потребовал пять миллионов рублей. От предложения сыграть на домашнем стадионе в Обнинске команда из Второй Лиги тоже отказалась.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Амкала» 
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