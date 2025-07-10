«Я дома, я хожу! Чудо!» Судья Воробьев показал первые шаги после операции на раздробленном тазобедренном суставе

Судья Winline МФЛ Владимир Воробьев показал первые шаги после операции.

«Я дома, я хожу! Чудо, я просто даже не верю», – написал арбитр.

Воробьеву раздробило тазобедренный сустав в результате автомобильной аварии после финала Медиалиги . 9 июля ему сделали операцию.

В той же аварии пострадали другие судьи МФЛ: Дмитрий Жилинский получил переломы отростков позвонков, Артур Сухарев отделался ушибами.