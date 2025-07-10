«Я дома, я хожу! Чудо!» Судья Воробьев показал первые шаги после операции на раздробленном тазобедренном суставе
Судья Winline МФЛ Владимир Воробьев показал первые шаги после операции.
«Я дома, я хожу! Чудо, я просто даже не верю», – написал арбитр.
Воробьеву раздробило тазобедренный сустав в результате автомобильной аварии после финала Медиалиги. 9 июля ему сделали операцию.
В той же аварии пострадали другие судьи МФЛ: Дмитрий Жилинский получил переломы отростков позвонков, Артур Сухарев отделался ушибами.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Владимира Воробьева
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