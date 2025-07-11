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Крап и его справка о прохождении УМО – перформанс года, по мнению капитана 2Drots Сэмио

Игрок 2Drots Сэмио выдвинул кандидатуру на звание перформанс года.

Защитник 2Drots Сэмио считает, что прохождение Крапом УМО – перформанс года.

Напомним, что во 2-м туре Winline Медиалиги Крап не смог выйти на поле из-за отсутствия УМО.

Прямо во время матча игрок пошел делать ЭКГ.

На следующий матч президент Krap Team x Впорядке вышел с 1,5 метровой справкой о прохождении обследования.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Дом 10 строение 4»
logo«Крап» Даниил Крапивников
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoKrap Team x Впорядке
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