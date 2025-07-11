Крап и его справка о прохождении УМО – перформанс года, по мнению капитана 2Drots Сэмио

Игрок 2Drots Сэмио выдвинул кандидатуру на звание перформанс года.

Защитник 2Drots Сэмио считает, что прохождение Крапом УМО – перформанс года.

Напомним, что во 2-м туре Winline Медиалиги Крап не смог выйти на поле из-за отсутствия УМО.

Прямо во время матча игрок пошел делать ЭКГ.

На следующий матч президент Krap Team x Впорядке вышел с 1,5 метровой справкой о прохождении обследования.