Крап и его справка о прохождении УМО – перформанс года, по мнению капитана 2Drots Сэмио
Игрок 2Drots Сэмио выдвинул кандидатуру на звание перформанс года.
Защитник 2Drots Сэмио считает, что прохождение Крапом УМО – перформанс года.
Напомним, что во 2-м туре Winline Медиалиги Крап не смог выйти на поле из-за отсутствия УМО.
Прямо во время матча игрок пошел делать ЭКГ.
На следующий матч президент Krap Team x Впорядке вышел с 1,5 метровой справкой о прохождении обследования.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Дом 10 строение 4»
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