«Надеюсь, через 2-3 недели уже буду ходить без костылей». Алекс о восстановлении от травмы
Хавбек Lit Energy Алекс Нани рассказал о восстановлении после перелома ноги .
«Восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы. Надеюсь, что через 2-3 недели уже буду ходить без костылей.
Процесс проходит полностью под контролем нашего доктора, который приезжает ко мне – безмерная благодарность ему!
Чувствую поддержку каждого, кто находится в команде, каждого болельщика», – рассказал Алекс.
Полузащитник получил травму в первом четвертьфинале Winline Медиалиги против «СиндЕката». Ему диагностировали перелом малой берцовой кости и сделали операцию.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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