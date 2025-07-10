«Надеюсь, через 2-3 недели уже буду ходить без костылей». Алекс о восстановлении от травмы

Хавбек Lit Energy Алекс Нани рассказал о восстановлении после перелома ноги .

«Восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы. Надеюсь, что через 2-3 недели уже буду ходить без костылей.

Процесс проходит полностью под контролем нашего доктора, который приезжает ко мне – безмерная благодарность ему!

Чувствую поддержку каждого, кто находится в команде, каждого болельщика», – рассказал Алекс.

Полузащитник получил травму в первом четвертьфинале Winline Медиалиги против «СиндЕката». Ему диагностировали перелом малой берцовой кости и сделали операцию.