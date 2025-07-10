Шама о назначении в 2Drots: «Очень приятно стать частью такой большой команды»

Шамиль Курбанов поблагодарил болельщиков 2Drots за прием.

«Огромное спасибо за теплый прием, теплые слова, пожелания. Очень приятно стать частью такой большой команды. Помощники, которых сегодня объявили вместе со мной, соцсети не ведут, но сразу скажу, что это большие профессионалы своего дела. Уверен, они принесут пользу команде.

Сейчас идет много кропотливой работы, где нужно набраться терпения, продемонстрировать больше веры в команду. Мы будем готовиться и делать все, чтобы приносить пользу и добиваться результата», – сказал ассистент главного тренера 2Drots.

Ранее 2D объявили, что в тренерский штаб Дмитрия Смирнова вошли Шамиль Курбанов , Александр Шуленин и Дмитрий Ершов.