Экс-капитан «Волги» Шуленин вошел в тренерский штаб 2Drots. Шама стал ассистентом главного тренера
Александр Шуленин и Шамиль Курбанов вошли в тренерский штаб 2Drots.
Бывший главный тренер «Титана» и Fight Nights Шамиль Курбанов будет ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Смирнова.
Также, помимо Курбанова, к команде присоседился тренер вратарей Дмитрий Ершов и экс-капитан «Волги» Александр Шуленин, который стал тренер по физподготовке.
Ранее 2Drots уволили главного тренера Дмитрия Кузнецова, возглавлявшего команду с 2021 года.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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