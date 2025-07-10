Экс-капитан «Волги» Шуленин вошел в тренерский штаб 2Drots. Шама стал ассистентом главного тренера

Александр Шуленин и Шамиль Курбанов вошли в тренерский штаб 2Drots.

Бывший главный тренер «Титана» и Fight Nights Шамиль Курбанов будет ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Смирнова.

Также, помимо Курбанова , к команде присоседился тренер вратарей Дмитрий Ершов и экс-капитан «Волги» Александр Шуленин , который стал тренер по физподготовке.

Ранее 2Drots уволили главного тренера Дмитрия Кузнецова, возглавлявшего команду с 2021 года.