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Экс-капитан «Волги» Шуленин вошел в тренерский штаб 2Drots. Шама стал ассистентом главного тренера

Александр Шуленин и Шамиль Курбанов вошли в тренерский штаб 2Drots.

Бывший главный тренер «Титана» и Fight Nights Шамиль Курбанов будет ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Смирнова.

Также, помимо Курбанова, к команде присоседился тренер вратарей Дмитрий Ершов и экс-капитан «Волги» Александр Шуленин, который стал тренер по физподготовке.

Ранее 2Drots уволили главного тренера Дмитрия Кузнецова, возглавлявшего команду с 2021 года.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
logoШамиль Курбанов
logo2Drots
logoДмитрий Смирнов
logoАлександр Шуленин
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