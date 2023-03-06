«Я не в Fight Nights. Пока что». Мура отреагировал на слух о переходе

Защитник Святослав Мурадов может продолжить карьеру в .

О трансфере сегодня сообщил SMMщик Reality. За эту команду ранее играл Мура.

Сам футболист сделку пока не подтверждает.

«Я не знаю, кто это сказал вообще. Я не в Fight Nights. Ну, пока что, возможно», – заявил Мура.

Его обращение опубликовал официальный телеграм-канал FN.

Об уходе из Reality 24-летний игрок объявил 2 марта.

Он отыграл в составе клуба оба сезонa , а также стал победителем МКС-2022 и получил награду лучшему защитнику турнира.