«Я не в Fight Nights. Пока что». Мура отреагировал на слух о переходе

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Защитник Святослав Мурадов может продолжить карьеру в Fight Nights.

О трансфере сегодня сообщил SMMщик Reality. За эту команду ранее играл Мура.

Сам футболист сделку пока не подтверждает.

«Я не знаю, кто это сказал вообще. Я не в Fight Nights. Ну, пока что, возможно», – заявил Мура.

Его обращение опубликовал официальный телеграм-канал FN.

Об уходе из Reality 24-летний игрок объявил 2 марта.

Он отыграл в составе клуба оба сезонa Winline Медиалиги, а также стал победителем МКС-2022 и получил награду лучшему защитнику турнира.

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